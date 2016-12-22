Наша газета совместно с министерством образования Рязанской области продолжает акцию по устройству в семью детей, оставшихся без родителей. Напоминаем, что сведения о детях предоставлены нам Государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей. И еще одно существенное обстоятельство: у некоторых из этих детей есть проблемы со здоровьем, которые могут быть решены, если детям обеспечить индивидуальный уход или хорошее медицинское обслуживание. Еще раз напоминаем, что, если вы решили взять в семью одного из этих детей, вам нужно обратиться в органы опеки и попечительства города или района, в котором вы живете.

Итак, сегодня мы ищем родителей для:

тринадцатилетней Натальи. Эта сероглазая, темноволосая девочка была единственным ребенком в семье, но оказалась в детском учреждении потому, что ее отец умер, а мама лишена родительских прав. Наталья – спокойная, общительная, очень контактная девочка. В общении разговорчива, внимательна, вежлива со взрослыми. Есть у Наташи и увлечения: она любит танцевать, петь, рисовать. Анкета № 03000007.

Виктории в феврале этого года исполнилось шестнадцать лет. Она давно живет в детском учреждении потому, что ее мама умерла, Вика была ее единственным ребенком. Светловолосая, кареглазая Виктория – очень доброжелательный и спокойный человек, очень легко вступает в контакт с взрослыми и своими сверстниками. Вика особенно увлекается спортом. С удовольствием и азартом играет в футбол. Анкета № 4406.

Артему очень скоро, в январе, исполнится пять лет. Наша газета уже писала об этом мальчике. Он был единственным ребенком в семье, но его родители дали письменное согласие на усыновление своего ребенка. Сероглазый, темноволосый Артем – общительный, спокойный, добрый и ласковый мальчик. Он с удовольствием участвует в развивающих занятиях, любит слушать музыку. И ему, конечно, очень нужна семья. Анкета № 4193.

Анастасии в марте будущего года исполнится двенадцать лет. Она тоже была единственным ребенком в семье. Но одинокая мама Насти умерла. Сероглазая, светловолосая Настя – спокойный, неконфликтный человек, она очень вежлива в общении со взрослыми людьми, прислушивается к их советам. А еще Настя любит заниматься прикладным творчеством и рисовать. Анкета № 4478.

Александру в декабре исполняется четырнадцать лет. Он был единственным ребенком в семье, но его одинокая мама лишена родительских прав. Кареглазый, русоволосый Александр – очень подвижный и любознательный парень. Он любит играть в компьютерные игры, рисовать, увлекается футболом и хоккеем. Сейчас, в его сложном подростковом возрасте, Александру особенно нужна теплая семейная обстановка. Анкета № 2665.