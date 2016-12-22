Шахматный ренессанс

Российские школьники – победители чемпионата мира

В Сочи завершился чемпионат мира по шахматам-2016 среди школьников от 7 до 17 лет. Россия впервые принимает у себя подобный турнир. В олимпийский город приехали более 400 шахматистов из 30 стран.

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам чемпионата мира.

«Рад приветствовать вас в гостеприимном Сочи на чемпионате мира по шахматам среди школьников. Сегодня здесь собрались юные спортсмены из многих стран. Знаю, что все они прошли серьезный отбор, продемонстрировали характер, творческий потенциал, победный настрой и готовы на равных сразиться с сильными и достойными соперниками.

Отмечу, что в России с особым уважением относятся к шахматам, уделяют большое внимание приумножению славных традиций, заложенных нашими выдающимися мастерами. С каждым годом расширяется сеть специализированных секций и кружков, организуются крупные турниры, в том числе международные, главный из которых – Открытые Всероссийские соревнования среди школьных команд «Белая ладья». И потому все больше ребят активно включаются в шахматное движение.

Уверен, проведение чемпионата мира в нашей стране позволит участникам познакомиться с российской шахматной культурой, будет способствовать росту популярности и развитию интереса к этой интеллектуальной игре. И, конечно, они обязательно найдут время для знакомства и дружеского общения, смогут прикоснуться к олимпийской истории Сочи», – говорится в телеграмме Президента России.

В общем зачете школьного первенства мира победили шахматисты из России. В рамках соревнований прошли отдельные турниры среди мальчиков (юношей) и девочек (девушек) в шести возрастных категориях: до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет. Победителями стали четверо россиян: Леонид Лысцов (до девяти лет), Илья Маковеев (до 11), Олег Быков (до 15) и Александра Димитрова (до 17). Всего российская делегация завоевала 13 наград (4 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых).

– Мы гордимся достижением наших школьников. Но могу сказать, что это закономерный успех. Хорошо, что наша страна провела турнир такого уровня. Что еще сказать? Мне не нравится слово «ренессанс», но популярность шахмат в России достигла высокого уровня. Думаю, популярность выше даже, чем в Советском Союзе, и это радует, – отметил президент Российской федерации шахмат Андрей Филатов.

Андрей Хаджиев