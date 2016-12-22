Областная общественно-политическая газета
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16.12.2016
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№235 (5276) |
Восемнадцатая полоса
Игры разума
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Всегда стремиться к победе

Всегда стремиться к победе

Игорь Михайлович Солонин в шахматы играет с 6 лет, опыт репетиторской деятельности более 5 лет. Он многократный победитель детских первенств города и области, чемпион области среди мужчин в высшей лиге 2013 года. В 2015 году выиграл чемпионат области среди мужчин в 1 лиге.

Трехкратный серебряный призер чемпионатов города среди мужчин. За время своей тренерской деятельности подготовил ряд сильнейших шахматистов. Первый опыт работы тренера – занятия с Никитой Лепешкиным, который за 4 месяца тренировок стал серебряным призером чемпионата области до 18 лет.

В 2015 году подготовил к чемпионату России среди детей до 9 лет Веронику Смалеву, и она набрала больше всех очков среди рязанских девочек за последние годы. На чемпионате города 2016 года Станислава Смалева заняла первое место среди детей до 13 лет, Вероника Смалева – 2 место среди детей до 11 лет. В апреле 2016 года на командном первенстве города команда Игоря Солонина под названием «Рязань 1» заняла первое место. В ноябре 2016 года на чемпионате ЦФО Вероника Смалева набирает 9 очков из 9 по быстрым шахматам и становится абсолютной чемпионкой. Игорь Михайлович признается, что всегда стремится к победе.

Андрей Хаджиев

Статья опубликована в номере 235 (5276) от 16 декабря 2016 года
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