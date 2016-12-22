Уроки умной игры в школьном расписании

На днях сенатор Вадим Тюльпанов предложил министру образования России Ольге Васильевой ввести шахматы в качестве обязательного предмета начальной школы. Он считает, что этот урок может заменить одно из обязательных занятий по физкультуре. Изменения предлагается ввести с 1 сентября 2017 года. Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов даже обратился с соответствующим письмом к министру образования и науки РФ Ольге Васильевой.

«Глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вадим Тюльпанов обратился к вам с предложением сделать шахматы обязательным предметом в начальной школе. Прошу вас... поддержать данную инициативу, которая, безусловно, поможет повышению уровня образования подрастающего поколения российских детей», – говорится в данном письме. Кирсан Илюмжинов уверен, что шахматы являются «одной из самых эффективных образовательных дисциплин», которая развивает «навыки математики, контроля времени, пространственного ориентирования, стратегического мышления». Он добавил, что данная игра имеет «большую социальную значимость, помогает детям стать более конкурентоспособными, существенно улучшает показатели успеваемости».

Кирсан Илюмжинов также добавил, что шахматы уже успешно преподаются в некоторых регионах нашей страны. Так, соответствующие уроки можно встретить в школах Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа, Томской, Кемеровской, Орлов­ской и Псковской областей, Республики Татарстан, Калмыкии, Забайкальского края.

Президент ФИДЕ указал, что в России уже даже существует программа обучения, одобренная Международной шахматной федерацией. Совместно с департаментом образования Москвы ее успешно апробируют в столичных школах.

Андрей Хаджиев