Рязанец, кандидат в мастера спорта по шахматам Никита Лепешкин закончил турнир «Югра-2016», котрый прошел в Ханты-Мансийске, с 6 очками. Он стал 19-м из 129 участников, прибавив 13 пунктов к своему рейтингу.

***

По итогам первенства Центрального федерального округа по шахматам, прошедшего в начале ноября в Суздале, Арсений Балашов и Вероника Смалева в своих возрастных группах прошли в высшую лигу первенства России 2017 года.

Балашов набрал 7,5 очка из 9 и стал вторым в группе мальчиков до 13 лет, уступив фавориту – кандидату в мастера спорта Кириллову Дмитрию из Иванова. Иван Чуклин в этой группе набрал 6,5 очка. Так же, как и еще четыре участника, он претендовал на 3 место, но в итоге занял шестое. Вероника Смалева сумела выиграть в последнем туре и набрать 6 очков, что позволило ей занять четвертое место. В группе юношей до 15 лет 6,5 очка набрал Павел Гришин и занял 5 место. Среди юношей до 17 лет хороший результат у кандидата в мастера спорта Ильи Липилина – 6 очков и 7 место.

***

Международный мастер спорта рязанец Леонид Райкин на чемпионате мира среди сеньоров (ветеранов), который проходил в Чехии, в группе 65 + набрал 6 очков из 11 и занял 97-е место среди участников.

***

По итогам последнего отборочного этапа первенства Рязани по быстрым шахматам лидируют мастер Фиде Владимир Васильев-младший и международный мастер Владимир Степовой, у обоих 7,5 очка из 9. Далее следует с 6,5 очка международный мастер Владимир Васильев-старший и Денис Зайцев, уроженец поселка Сапожок. Всего в круговом турнире чемпионата Рязани по быстрым шахматам приняли участие 16 шахматистов, которые отбирались в течение всего года в 8 отборочных турнирах. В финале победил Владимир Васильев-старший, вторым стал Владимир Степовой, третьим – Виктор Жмуров.

***

В Зарайске на рапид-турнире «Зарайская ладья» рязанец Николай Никитенко, набрав 5,5 очка из 9, занял 13 место из 43 участников. Второй рязанский участник Станислав Пустов – на 35-м месте с 3,5 очка.

***

В Сасове на базе физкультурно-спортивного клуба «Кристалл» завершился турнир по шахматам «Белая ладья – 2016» среди взрослого населения. Победителем турнира стал Сергей Кленин, второе место занял Владимир Левин, на третьем – Сергей Венедиктов. Победитель и призеры награждены медалями и грамотами.