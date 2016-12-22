Областная общественно-политическая газета
20:06 МСК
Четверг
22 декабря 2016 года
№239 (5280)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде В Рязани сгорел автомобиль Рязанская облдума завершила осеннюю сессию Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты» Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства В Рязанской области объявлено метеопредупреждениеБолее 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну В Рязани отметили День энергетика Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали Завтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию Спортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет В Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи В Рязани для «Театральной России» ищут новое место С лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли
Главная страница / Новости Рязани и области
16.12.2016
Просмотров: 114
№235 (5276) |
Восемнадцатая полоса
Игры разума
Версия для печати

Хроника

Рязанец, кандидат в мастера спорта по шахматам Никита Лепешкин закончил турнир «Югра-2016», котрый прошел в Ханты-Мансийске, с 6 очками. Он стал 19-м из 129 участников, прибавив 13 пунктов к своему рейтингу.

 ***

По итогам первенства Центрального федерального округа по шахматам, прошедшего в начале ноября в Суздале, Арсений Балашов и Вероника Смалева в своих возрастных группах прошли в высшую лигу первенства России 2017 года.

Балашов набрал 7,5 очка из 9 и стал вторым в группе мальчиков до 13 лет, уступив фавориту – кандидату в мастера спорта Кириллову Дмитрию из Иванова. Иван Чуклин в этой группе набрал 6,5 очка. Так же, как и еще четыре участника, он претендовал на 3 место, но в итоге занял шестое. Вероника Смалева сумела выиграть в последнем туре и набрать 6 очков, что позволило ей занять четвертое место. В группе юношей до 15 лет 6,5 очка набрал Павел Гришин и занял 5 место. Среди юношей до 17 лет хороший результат у кандидата в мастера спорта Ильи Липилина – 6 очков и 7 место.

 ***

Международный мастер спорта рязанец Леонид Райкин на чемпионате мира среди сеньоров (ветеранов), который проходил в Чехии, в группе 65 + набрал 6 очков из 11 и занял 97-е место среди участников.

 ***

По итогам последнего отборочного этапа первенства Рязани по быстрым шахматам лидируют мастер Фиде Владимир Васильев-младший и международный мастер Владимир Степовой, у обоих 7,5 очка из 9. Далее следует с 6,5 очка международный мастер Владимир Васильев-старший и Денис Зайцев, уроженец поселка Сапожок. Всего в круговом турнире чемпионата Рязани по быстрым шахматам приняли участие 16 шахматистов, которые отбирались в течение всего года в 8 отборочных турнирах. В финале победил Владимир Васильев-старший, вторым стал Владимир Степовой, третьим – Виктор Жмуров.

 ***

В Зарайске на рапид-турнире «Зарайская ладья» рязанец Николай Никитенко, набрав 5,5 очка из 9, занял 13 место из 43 участников. Второй рязанский участник Станислав Пустов – на 35-м месте с 3,5 очка.

 ***

В Сасове на базе физкультурно-спортивного клуба «Кристалл» завершился турнир по шахматам «Белая ладья – 2016» среди взрослого населения. Победителем турнира стал Сергей Кленин, второе место занял Владимир Левин, на третьем – Сергей Венедиктов. Победитель и призеры награждены медалями и грамотами.

Статья опубликована в номере 235 (5276) от 16 декабря 2016 года
Уроки умной игры в школьном расписании
Наша с Есениным Ока
Недавно был проведен всероссийский диктант по географии. В его написании участвовало около полумиллиона россиян из 85 регионов
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
Подарок к Новому году
В Рязани открыли еще один корпус больницы имени Семашко
Людмила Иванова
Событие
Спортивным рекордам быть
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Евпатий Коловрат» открылся в Спасске
Вячеслав Астафьев
Экономика
Социальный кошелек
Бюджет области на трехлетку принят
Татьяна Железнова
Событие
Согласован и утвержден
Три четверти бюджета областного центра будет направлено в социальную сферу
Событие
Каким будет праздник
В новогодние дни в городе будет организовано более 80 мероприятий
Событие
Неделя глазами экспертов
Общество
Пряная жизнь
Чтобы добиться успеха в малом бизнесе, надо развиваться
Михаил Скрипников
Читатель - газета
Когда возможности ограничены
Читатель - газета
Разработка проекта реконструкции дома Хвощинских начнется в 2017 году
Читатель - газета
Примите благодарность!
Читатель - газета
Чтобы спорт был в радость
Читатель - газета
Будет ли свет в парке Уткина?
Актуально
«Надо напряженно работать»
Актуально
Икра не заморская
В Росрыболовстве подсчитали объемы производства новогоднего деликатеса и изучили предпраздничные цены
Память
Шаг в бессмертие
Рязанка Галина Алфутова спустя 72 года узнала правду о своем отце, без вести пропавшем на фронте
Вячеслав Астафьев
Культура
Чьими чаями чаевничаем?
На этой неделе, 15 декабря, отмечался Международный день чая. Он призван привлечь всестороннее внимание к проблемам производства, качества и потребления этого напитка
Михаил Скрипников
Спорт
Знаю, что рекорд будет
Как рязанский студент Иван Кулаков стал чемпионом мира по гиревому спорту
Спорт
Афиша выходных
Спорт
Физкультура и спорт – под надежной крышей
Насколько оправданно в области строительство физкультурно-спортивных комплексов
Вячеслав Астафьев
Спорт
Лидерство не уступим
Такова позиция сильнейших полиатлонистов страны из Сасова Дениса Шелкопляса и Дарьи Васькиной
Вячеслав Астафьев
Культура
Предпраздничная суета
В Мюнстере открылись рождественские ярмарки
Ольга Трубушкина
Будь в курсе!
Будь в курсе!
Студенческим омбудсменом в Рязанской области стала выпускница РГУ имени С.А. Есенина
Елена Серебрякова
Что новенького?
Рязанские КВНщики поедут на фестиваль в Сочи
Елена Серебрякова
Для саморазвития
Совет для саморазвития
Игры разума
Шахматный ренессанс
Российские школьники – победители чемпионата мира
Игры разума
Всегда стремиться к победе
Общество
Наша с Есениным Ока
Недавно был проведен всероссийский диктант по географии. В его написании участвовало около полумиллиона россиян из 85 регионов
Ищу маму
Ищу маму
Новости
От пятницы до пятницы
Культура
О любви – на разных языках
Заметки о Международном фестивале «Свидания на Театральной»
Елена Коренева
Встречи с природой
Мещерские диковинки
Иван Назаров
Вернисаж
Самый добрый праздник
Экспозиция музея СССР расскажет, как выглядело празднование Нового года полвека назад
Татьяна Клемешева
№ 239 (5280) от
22 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Село ждет молодых
На семинаре-совещании обсудили вопросы взаимодействия в подготовке кадров для аграрной отрасли
Время зажигать звезды
Сегодня талантливые дети – завтра классные специалисты
Соглашение подписано
Минимальная зарплата во внебюджетной сфере региона вырастет дважды за год
Структурные изменения
Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев
Молодежь учится управлять
Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
Юные инженеры обретут свой дом
В Рязани появится детский технопарк
22 декабря – День энергетика
Как вырастить экспортера
Государство поможет предприятиям выходить на зарубежные рынки
Культура и общество: проблема диалога
Новый представитель региона в федеральной Общественной палате рассказывает о своей работе
Ими гордится город
Заслуженные касимовцы отмечены общественными наградами
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru