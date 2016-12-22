Волшебников вызывали?

Когда праздник приходит вместе с людьми

Для молодых ведущих и аниматоров студии ярких событий «Хохлома» наступило жаркое предновогоднее время добра. В декабре они посещают с благотворительными визитами детишек, которые особенно нуждаются в радости и в чуде. Дед Мороз, Снегурочка и их сказочные помощники посетят школу-интернат «Вера», Рязанский дом ребенка, онкологический диспансер и Лесно-Конобеевскую школу-интернат в Шацком районе.

В роли Снегурочки выступит руководитель «Хохломы» Софья Коченова. До открытия своего дела девушка шесть лет занималась волонтерской деятельностью, была аниматором, и сейчас она ведет социально ориентированный бизнес.

– Под Новый год всем хочется волшебства и чудес, а детям – в особенности, – говорит Софья. – Мы уже несколько лет дарим нашим подопечным с ограниченными возможностями здоровья веру в чудо. Я загорелась добровольчеством еще в школе, а потом в вузе продолжила это, участвовала в «Звездных походах». Сейчас от волонтерских отрядов отошла, но делать добро не перестала.

В этом году команда «Хохломы» придумала сценарий для детишек «Супергерои спешат на помощь Деду Морозу». Аниматоры в образе собак-спасателей из мульт­фильма «Собачий патруль» вместе со зрителями будут проходить испытания, после каждого из которых у них будут появляться сверхспособности. Дети помогут спасти праздник, получив взамен улыбки и подарки от Деда Мороза.

В роли главного волшебника выступит студент РГАТУ им. П.А. Костычева Иван Бурукин. Ведущая праздников, волонтер Ирина Михарева и аниматор Дмитрий Тарасов перевоплотятся в «Щенячий патруль». А музыкальным оформлением займется диджей Роман Кондрашкин. О ярком антураже представления позаботится реквизитор Анастасия Чибисова.

– Ребята сразу же отозвались на идею благотворительных праздников, – вспоминает Снегурочка Софья. – Конечно, поначалу некоторым из них было нелегко привыкнуть к такой особенной аудитории. Но вскоре мои коллеги поняли, что с особенными детьми надо вести себя так же, как с обычными. Не жалеть их, а дарить им радость, добро, эмоции, получая в ответ незабываемую энергетику.

Ребята вспоминают, как в прошлом году в школе-интернате «Вера» мальчик получил в подарок от Деда Мороза долгожданную игрушечную машинку. Он был настолько рад, что не отходил от волшебника весь вечер и повторял: «Дедушка Мороз, как же я тебя люблю!»

– Это главная награда для нас – видеть счастливые глаза детей, – делятся впечатлениями волонтеры. – Да и сама подготовка к празднику наполнена радостью и весельем. В Новый год должны исполняться заветные желания. А добро ведь всегда бумерангом возвращается. Мы не только дарим чудо нашим подопечным, мы и себе помогаем, получая огромный заряд позитива.

Каждый год ребята находят спонсоров, готовых помочь с подарками детям. Порой люди видят анонсы в социальных сетях и сами выходят на связь с «Хохломой», желая присоединиться к марафону добра. Кроме того, благотворительные праздники и другие развивающие проекты ребята проводят не только в декабре, но и в течение всего года. Например, проекты «Час преображения» и «Детский спецназ» очень полюбились воспитанникам школ-интернатов. Первый помогает девочкам заботиться о своей красоте в домашних условиях: этому их учат профессиональные парикмахеры и стилисты. А второй – знакомит детвору с военной подготовкой при поддержке бойцов СОБРа.

– Добрые дела не зависят от времени года и повода, – говорят ребята из «Хохломы». – Место волшебству в жизни должно быть всегда!

Фото из архива студии ярких событий «Хохлома»