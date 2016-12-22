Предпраздничная суета

В Мюнстере открылись рождественские ярмарки

Как рассказал наш коллега и друг «Рязанских ведомостей», мюнстерский журналист Михаэль Хесс, праздничные ярмарки будут работать до 23 декабря. Ожидается, что их посетят свыше ста тысяч человек.

Михаэль Хесс поясняет, что на протяжении многих лет в городе было четыре рождественских ярмарки, несколько лет назад появилась пятая. Она самая маленькая, но самая интересная по ассортименту.

Рождественские ярмарки являются настоящей визитной карточкой Германии. Первый крошечный базарчик в Мюнстере появился в 1970 году и состоял всего из шести киосков и детской карусели, которые располагались во дворе ратуши. Из этого скромного начинания выросло сегодня пять различных ярмарок в различных частях города. Традиционно украшается ель, высотой около 20 метров, возле Ламберкирхе. Ассортимент ярмарок разнообразен: подарки, ремесленные изделия, игрушки, рождественские продукты питания и декор. Есть и предрождественская гастрономия: глинтвейн, пряники, жареный миндаль, жаренные в масле картофельные блинчики с яблочным муссом и штолены (сдобный рождественский кекс с большим количеством масла, миндаля, изюма и сахара). Сладкий аромат парит над рынками, и светятся детские глаза. Ярмарки открыты с понедельника по воскресенье с 11 до 21 часа.

Некоторые продавцы разрешают своим детям помогать в обслуживании посетителей или следить за товаром. Обер-бургомистр Мюнстера Маркус Леве уверен: «Мюнстер стал в этом году одним из самых прекрасных рождественских городов Германии».

Год от года появляется все больше претендентов занять место на ярмарке. Администрация Мюнстера по твердой системе параметров предоставляет места участникам, учитывая ассортимент товаров и рождественское оформление стендов.

На мюнстерские ярмарки приезжает много посетителей из Англии и Голландии. Они отдыхают здесь и покупают традиционные немецкие товары. И это тоже форма взаимодействия между народами.

Фото Михаэля Хесса