Областная общественно-политическая газета
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16.12.2016
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№235 (5276) |
Тринадцатая полоса
Спорт
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Физкультура и спорт – под надежной крышей

Насколько оправданно в области строительство физкультурно-спортивных комплексов
Автор фото: Вячеслав Астафьев. На фото: Юные футболисты Шацка – на тренировке в ФСК «Атлет»
Фото автора.
На снимке: Юные футболисты Шацка – на тренировке в ФСК «Атлет»

С массовым строительством физкультурно-спортивных комплексов в районах области появилась широкая возможность у детей, взрослых, пожилых людей и даже тех, кто ограничен в возможностях передвижения, заниматься физкультурой и спортом. ФСК сегодня действуют в большинстве сельских районов области, и многие виды спорта, которыми раньше люди не занимались, активно развиваются.

Примеров можно привести десятки. В Рыбном баскетбольная команда теснит лидеров на чемпионатах Центрального федерального округа. В поселке Поляны Рязанского района те, кто занимается в группах универсального боя, привозят золотые медали с чемпионатов мира. В Шацке активно развивают футбол, Скопин славится своими легкоатлетами, а Михайлов – борцами греко-римского стиля, которые на последних всероссийских соревнованиях в Рязани стали призерами.

На текущей неделе в рамках празднования Дня Конституции Российской Федерации состоялся Единый День выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Шиловского муниципального района.

Основной площадкой стал универсальный зал ФСК «Арена», где учащиеся в возрасте от 13 до 17 лет выполняли испытания в рамках IV и V возрастных ступеней комплекса ГТО, также в этот день выполнение нормативов проходило на базе мест тестирования, закрепленных в образовательных учреждениях. Участников фестиваля приветствовали заместитель главы администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Людмила Агафонова, начальник отдела по делам молодежи и спорта Надежда Чиенева, начальник управления образования Ольга Зайцева.

Школьники продемонстрировали свою физическую подготовленность в выполнении нормативов комплекса, таких как гибкость, подтягивание, отжимание, прыжки в длину, подъем туловища из положения лежа на спине. Затем на пути к знакам отличия комплекса учащихся ждал плавательный бассейн.

Представители предприятий и организаций, расположенных на территории Шилова, обсудили вопросы продвижения комплекса среди трудовых коллективов, привлечения трудящихся к выполнению нормативов ГТО. За «круглым столом» рассматривались вопросы организации тестирования взрослого населения, порядок прохождения регистрации на официальном портале комплекса.

На международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава», прошедшем во Владимирской области с 10 по 13 февраля, были представлены различные конструкции ФОКов и ВСК для занятий самыми разными видами спорта. На своей пресс-конференции министр спорта России на то время (ныне – вице-премьер Правительства России) Виталий Мутко выделил Рязанскую область среди лидеров по активности привлечения бюджетных средств для строительства спортсооружений. На церемонии награждения лучших спортсменов, тренеров и федераций по видам спорта неделю назад губернатор Олег Ковалев говорил о необходимости в ближайшие годы построить ФСК во всех районах области и взяться за оборудование летних стадионов.

Вчера физкультурно-оздоровительный комплекс был торжественно открыт в Спасске. В церемонии открытия принимал участие губернатор Олег Ковалев. Подробности читайте в нашем следующем выпуске «Физкультура и спорт» 23 января 2016 года.

Статья опубликована в номере 235 (5276) от 16 декабря 2016 года
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