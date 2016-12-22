Лидерство не уступим

Такова позиция сильнейших полиатлонистов страны из Сасова Дениса Шелкопляса и Дарьи Васькиной

Прошлый сезон спортсмены завершили удачно. На чемпионате мира по зимнему полиатлону в Сасове Денис Шелкопляс стал чемпионом, а Дарья Васькина заняла четвертое место. В новом сезоне полиатлонисты не намерены уступать позиций, и для этого у них есть все основания.

Главный старт у полиатлонистов в начавшемся сезоне – чемпионат России в Сасове с 9 по 12 марта 2017 года. В качестве подготовки к этим соревнованиям Денис и Дарья выступят на 2-м этапе Кубка России в Коврове Владимирской области с 15 по 18 января 2017 года и на 3-м этапе Кубка России и чемпионате ЦФО в Сасове.

– Чемпионат мира будет проходить в 2018 году, – говорит президент Всероссийской федерации полиатлона Олег Лисов. – В полиатлоне он проводится раз в два года.

Также наши лидеры будут принимать участие и в четырех этапах Кубка мира. Этапы кубка мира пройдут в Республике Беларусь, Казахстане, Эстонии и России (республика Коми). Мы надеемся на то, что и Денис Шелкопляс, и Дарья Васькина покажут на этих соревнованиях самые высокие результаты, впрочем, как это всегда и было. Полиатлон – ведь российский вид спорта, правопреемник многоборья комплекса ГТО. На международной арене мы лидируем, а внутри страны многое делаем для развития полиатлона, активно участвуем и в продвижении физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который закладывает базу для всех видов спорта.

Прямая речь

Денис Шелкопляс, мастер спорта России международного класса, 4-кратный чемпион России, многократный победитель Кубка России, победитель чемпионатов мира в 2012, 2014 и 2016 годах, победитель Кубка мира:

– Я по-прежнему настроен только на победу. В лыжной подготовке и силовой гимнастике у меня неплохие результаты. На сборы в этом году никуда не выезжал. Тренировался в Сасове. У нас здесь для этого есть все условия. После чемпионата России хочу пробежать классическую лыжную гонку на Празднике Севера в Мурманске. Давно мечтал об этом. Лыжи мне очень нравятся, но к полиатлону своя, особенная, любовь.

Дарья Васькина, мастер спорта России международного класса, абсолютная победительница первенства России, призер первенства мира:

– Каждый сезон начинается у меня еще летом с лыжероллерной подготовки. Про стрельбу и силовую подготовку тоже не забываю. В текущем сезоне приоритетом для меня являются уже не мои личные спортивные результаты, а результаты моих воспитанников. Я стремлюсь передать им свой опыт и знания. Но свои тренировки я не бросаю, потому что считаю, что для воспитанников тренер должен быть примером. И для меня еще есть одна цель в сезон: оставаться надежным членом своей команды. Больших достижений пока у воспитанников нет, но подготовка к соревновательному сезону началась, и, надеюсь, они покажут достойные результаты!