Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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16.12.2016
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№235 (5276) |
Двенадцатая полоса
Спорт
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Знаю, что рекорд будет

Как рязанский студент Иван Кулаков стал чемпионом мира по гиревому спорту
Иван Кулаков – чемпион мира
На снимке: Иван Кулаков – чемпион мира

Восемнадцатилетний юноша вернулся из Казахстана, где проходил чемпионат мира по гиревому спорту. Рязанец одержал победу и стал чемпионом мира, выполнив норматив мастера спорта России международного класса. До мирового рекорда ему не хватило всего пяти подъемов.

Мечта стала реальностью

– Соревнования дались тяжело, особенно морально, – вспоминает Иван. – Я в первый раз выступал на соревнованиях такого уровня. Поразил масштаб: много людей, шумно, всюду камеры. Тяжело было психологически настроиться на регламентированные 10 минут ударной работы. Зато как сошел с помоста – такой груз с души свалился. С гирю весом!

Кстати, гиря весит 32 килограмма, а их у спортсмена в момент выступления две. Рязанец выполнял длинный цикл, в котором спортсмен опускает гири в положение виса, затем поднимает их на грудь, выталкивает вверх и так далее. Одно повторение Ивану не засчитали. Кулаков выступал в категории до 85 кг, в которой было еще около 30 участников – конкуренция не шуточная. От России на чемпионате мира участвовали четырнадцать спортсменов. Из них выбирали пятерых для участия в командной эстафете. Иван вошел в число лучших, и команда России заняла первое место, опередив Казахстан. Третью ступень пьедестала заняла Украина. Всего в соревнованиях участвовали 37 стран мира.

– Я старался не смотреть на других спортсменов, чтобы не переволноваться, не сбить настрой, – говорит Иван.

Вместе с Кулаковым на соревнованиях выступал не менее уважаемый в спортивных кругах человек – Игорь Шматов – мастер спорта, председатель федерации гиревого спорта Рязанской области. Он не только опытный тренер, занимающийся этим видом спорта уже около 30 лет, но еще и пример для спортсменов.

– Неоднократный чемпион мира, он и сейчас выступает «по ветеранам». Благодаря ему я быстро вырос в спортивном плане. Игорь Шматов грамотно ставит тренировки: чтобы не было травм, все постепенно.

– А подгоняет? «Ничего, кроме победы»?

– Нет, – смеется Иван. – У него более мягкий, но действенный подход: «Соберись, на тебя вся надежда». Еще поддерживала команда. Мы с ребятами давно сдружились, даже вместе тренироваться зовут в другом городе. Хоть мы все из разных городов, но соцсетям-то расстояние не помеха. Родные смотрели прямую трансляцию. Потом столько звонков и поздравлений было!

Чувствуется семейная поддержка

В гиревой спорт Кулаков пришел случайно. Он занимался то теннисом, то боксом, пока однажды не увидел в спортзале крепких, тягающих «железо» парней. Ему, тогда 13-летнему худенькому мальчишке, захотелось быть как они. Тренер Василий Ветров заметил старание парня и стал ему способствовать.

– Из школы я бежал в зал. Помню, как еле поднимал 16-килограммовую гирю, а на 32-килограммовую вообще смотрел с ужасом, – смеется Иван. – Были и кумиры, например, 10-кратный чемпион мира Иван Денисов, нынешний соперник в моей весовой категории Денис Васильев. В общем, через год, в 14 лет, я выполнил первый юношеский разряд, через полтора стал кандидатом в мастера спорта. На тот момент уже была мотивация – проиграешь, насмотришься на сильных соперников и начинаешь усиленно готовиться, чтобы в следующий раз победить.

Особенно тепло спортсмен отзывался о своей семье. У него семь братьев и сестер, многие из которых сами уже обзавелись семьями. Так что опора и поддержка у Ивана основательная и есть ради кого совершать спортивные подвиги. Особенно он благодарен отцу за то, что с детства приучал трудиться. Из Самары семья переехала в Ряжск. Нужно было налаживать хозяйство. Все вместе строили дом, гараж, колодец. Дел всегда хватало, дети знали, что отцу нужна их помощь.

– Наверное, так сформировалась моя любовь к труду, – размышляет спортсмен. – На тренировке даже в мыслях нет, как мне тяжело, как хорошо было б сейчас отдохнуть. Привык к постоянной работе, к нагрузкам. Без них уже никак.

О допинге и стимулах

После чемпионата мира Кулаков отправился на допинг-контроль в Санкт-Петербург. На момент написания статьи результаты неизвестны, но по их итогам будет принято решение о присвоении рязанцу звания мастера спорта международного класса.

– Я не волнуюсь насчет результатов допинга, – говорит Иван. – Я вообще ни протеин, ни какие-то специальные таблетки не принимаю. А за пару недель до проверки допинга даже обезболивающие не пью. Мало ли, найдут что-то запрещенное после самой безобидной пилюли.

– В целом какое-то специальное питание?

– Оно ничем не отличается от обычного, – улыбается Иван. – Но стараюсь соблюдать режим. Для подготовки к соревнованиям занимался гирями три раза в неделю по два часа, за месяц до соревнований тренировался почти каждый день. Помимо этого – пробежки, ОФП, штанга. Я прислушивался к указаниям тренера, но всегда стремился сделать больше. Еще делал «прикидки» к соревнованиям: представлял, что вот он – чемпионат, и работал 10 минут в длинном цикле. Это позволяет посмотреть, на что способен, увидеть ошибки. Чтобы посмотреть на себя со стороны, я записываю видео…

– И выкладываешь в сеть? Сейчас модно вести блоги с тренировками и хвалиться результатами.

– Нет, – смущается Иван, – не для меня такая «реклама».

Кулакову гораздо интереснее подтягивать других ребят в этом виде спорта. Желающих хоть отбавляй. После окончания спортфака РГУ имени С.А. Есенина Иван планирует стать тренером, а также выступать за сборную на соревнованиях. Мечтает парень получить звание «Заслуженный мастер спорта».

– Моя главная мотивация – это выполнение норматива, – говорит спортсмен. – За 10 минут на помосте наступает критический момент. Инстинкт самосохранения говорит: «Брось, больше невозможно». Главное помнить, что поддаваться этой слабости нельзя, надо перетерпеть. Много дает сила воли. На последних минутах, наверное, именно она гирю поднимает. Главное – внутренне настроиться на работу.

Иван не знает отдыха. После международных соревнований он успел принять участие в чемпионате Рязанской области. Сделал 50 повторений за 5 минут и даже не стал ждать награждения. А уже после нашего разговора Кулаков отправился выступать в Калугу, где он очередной победой «закрыл» сезон соревнований на нынешний год. Помимо этого, Иван занимается волейболом, даже выступает за вуз. Так что с девяти до одиннадцати вечера – волейбол. Этим видом спорта он тоже занимается серьезно.

– Ну, признавайтесь, какие еще увлечения у вас есть?

Парень просиял:

 – Люблю играть на гитаре. В школьные годы научился и теперь, когда есть время, играю себе Цоя, Высоцкого. Для души.

Для меня гиревой спорт – дело жизни. Но я не считаю, что результат на крайних соревнованиях – только моя заслуга. Федерация гиревого спорта Рязанской области, мои тренеры и моя семья – вот слагающие этой победы.

Элина Хадеева

Статья опубликована в номере 235 (5276) от 16 декабря 2016 года
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