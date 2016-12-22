Афиша выходных

14-17 декабря, г. Рязань – Всероссийское соревнование по боксу класса «А» «Кубок командующего Воздушно-десантными войсками»

16 декабря, 19.00, ДС «Олимпийский» – чемпионат Высшей хоккейной лиги – Всероссийские соревнования по хоккею сезона 2016-2017 гг.: ХК «Рязань» – ХК «Нефтяник» (Альметьевск)

16 декабря, МБОУ «Школа №14» г. Рязани – торжественное вручение удостоверений о прохождении обучения по основам военной службы в школе «Солдаты будущего» для допризывной молодежи Рязанской области

16-17 декабря, ДЮСШ «Лидер», г. Касимов – первенство Рязанской области по настольному теннису

16-17 декабря, СК «Локомотив» – первенство Рязанской области по художественной гимнастике «Новогодний звездопад»

17 декабря, 17.00, Рязанский областной театр кукол – новогодний бал «Гранд-Маскарад»

17 декабря, 19.00, Рязанский городской дворец детского творчества – чемпионат России по баскетболу среди мужских команд. Суперлига. Первый дивизион. Сезон 2016-2017 года: БК «Рязань» – БК «Сахалин» (Южно-Сахалинск)

17-18 декабря, открытие – 17 декабря, 13.00, СК «Локомотив» – открытый лично-командный чемпионат Рязанской области по пауэрлифтингу

17-18 декабря, ДЮСШ «ЦСК», спортивно-развлекательный комплекс «Озон» – первенство Рязанской области по бильярдному спорту

17-18 декабря, МАУК «Дворец молодежи г. Рязани» – открытый межрегиональный фестиваль современных танцевальных направлений «DANCEWAVE»

17-18 декабря, СДЮСШОР «Родной край-Спорт» – Всероссийский турнир по самбо на призы клуба «Родной край» среди юношей 2001-2002 гг.р.

17-18 декабря, туристическая база «Серебряные пруды», с. Сажнево – финальный этап чемпионата Рязанской области по спортивному туризму