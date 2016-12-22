Чьими чаями чаевничаем?

Областная общественно-политическая газета
20:14 МСК
Четверг
22 декабря 2016 года
№239 (5280)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Рязанская облдума завершила осеннюю сессию В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде В Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали В Рязанской области объявлено метеопредупреждениеГубернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну С лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора Спортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты» Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий Завтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию В Рязани сгорел автомобиль В Рязани для «Театральной России» ищут новое место В Рязани отметили День энергетика Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли
Главная страница / Новости Рязани и области
16.12.2016
Просмотров: 210
№235 (5276) |
Восьмая полоса
Культура
Версия для печати

Чьими чаями чаевничаем?

На этой неделе, 15 декабря, отмечался Международный день чая. Он призван привлечь всестороннее внимание к проблемам производства, качества и потребления этого напитка
Б.М. Кустодиев. «Купчиха за чаем».
На снимке: Б.М. Кустодиев. «Купчиха за чаем».

Чай стал самым главным напитком России более полутора веков назад. Именно тогда стали открываться первые чайные, из которых, в отличие от кабаков, люди могли уходить домой без посторонней помощи. Изначально чай предполагал особую, совершенно специфическую культуру его потребления. Это касается не только восточной чайной церемонии в специальном домике. И в Англии, и в царской России существовало свое глубокое понимание того, как правильно заваривать чаек.

Восток – дело тонкое

Первыми превращать чайные кусты в ароматный напиток научились в Китае тысячи лет назад. Затем традиция проникла в Японию и Корею. А вот в Индии о чае практически ничего не знали, пока страна не стала английской колонией. В 18 веке здесь организовали самый крупный в мире центр производства чая.

Изначально чай заваривался зеленым. Такой чай считается наиболее полезным. В нем много антиоксидантов, минеральных веществ. А еще его можно и нужно заваривать по нескольку раз. Каждый раз чай будет отдавать в горячую воду что-то новое. Мастера чайной церемонии могут доводить количество завариваний до пяти. Кипятком заливать зеленый чай ни в коем случае нельзя, наоборот, нужно доводить воду до стадии «молочного гудения», когда пузырьки только-только начинают выделяться, это соответствует примерно 90 градусам. Кстати, в чайном настое наукой обнаружено более 300 сложных химических соединений, и формулы только 260 из них точно установлены. Чем моложе и нежнее чайный лист, тем более качественный настой он дает. Минеральные вещества чая – это калий, кальций, фосфор, магний и натрий. Все эти компоненты необходимы для нормальной работы сердечно-сосудистой и нервной системы. Еще в чае содержатся полифенольные или дубильные вещества. В основном это, конечно же, танино-котехинная смесь. Они придают напитку специфический терпкий вкус и аромат. В современном рационе чай является практически единственным источником танинов для человека. А еще в чае присутствуют алкалоиды в виде кофеина и теина. Они активизируют центральную нервную систему. И, конечно, чай является источником витамина С, который не разрушается при заваривании, так как находится в соединении с другими органическими веществами.

Запад – дело пряное

В Европе про чай узнали в средние века. И в моду сразу вошел чай черный – ферментированный продукт, основной конек которого – очень пряный и насыщенный вкус и аромат. Там тоже была чайная церемония, но на свой лад. За чаем вели светские беседы, коротали вечера во времена, когда не было телевизоров и социальных сетей. А общаться хотелось. Через некоторое время европейцы открыли, что за чаем можно сидеть часами, при этом последствий, которые бывали при употреблении других напитков, не будет. Чай стал символом культурного времяпрепровождения и привилегией приличных людей. Через какое-то время чай попал и в Россию, где специально для него придумали не имеющий аналогов в мире высокотехнологичный самовар, способный не только быстро нагревать воду, но и долго удерживать тепло, а заодно и томить заварочный чайничек.

Как правильно делать это

Сила чая – в правильном употреблении, ведь главное в напитке даже не вкус, а его сочетание с ароматом. Летучие вещества – эфирные масла – человек вдыхает над чашкой в момент пития, когда прихлебывает горячий чай. Запах устремляется в носоглотку, создавая непередаваемый эффект. Но перед тем, как приготовиться пить чай, надо научиться в нем разбираться. Проводником для нас в мир сортов чая станет профессионал, эксперт-товаровед и доцент кафедры товароведения Рязанского агротехнологического университета Елена Аксенова. Она знает многое о чае, а также о том, что могут под видом чая продать в отечественных магазинах. На сегодняшний день многие покупатели думают, что чай бывает только «простой», байховый, в пакетиках и растворимый. Продвинутые «чаеманы» могут назвать еще гранулированный. Все это не дает никакого представления о том, как разобраться в качестве чая и выбрать по-настоящему правильный продукт.

– На самом деле в международной классификации есть 10-балльная шкала качества чая, – рассказывает Елена Аксенова, – и она не имеет никакого отношения к нашим простым названиям. Зато обитатели таких классических «чайных» стран, как Англия, прекрасно разбираются в этой шкале. Итак: цельнолистовые ароматные и душистые чаи начинаются с категории, обозначаемой буквой S – «сушонг» – это чай из грубых, крупных, скрученных листьев, дающих грубый и слабый настой. Далее следует «пеко сушонг» (PS) – чай, изготовленный из третьего от верхушки крупного и грубого листа. Он получше. Еще лучше чай «пеко» (P) – изготовлен из второго листа флеши, то есть нераспустившейся почки. Еще выше в табели о чайных рангах «флауэри пеко» (FP) – он изготовлен из верхней части побега, где большее количество типсов, то есть ресничек – отростков почки, дающих аромат. Чай «оранж пеко» (OP)– изготавливается только из первого листа с самой верхушки. В чае «флауэри оранж пеко» (FOP) очень много типсов, он крайне ароматен. Вариант «голден флауэри оранж пеко» (GFOP) предполагает, что тех самых типсов еще больше. Но и это не предел. Есть чай «типпи голден флауэри оранж пеко» (TGFOP), почти полностью состоящий из ароматических типсов. Восхождение на вершину чайного качества продолжается. Далее «файнест типпи голден флауэри оранж пеко» (FTGFOP), который переводится как «утонченный из нераспустившихся почек с золотистым настоем цветочный королевский листовой чай». Слово «цветочный» условно, так как чайные цветки никогда в чае не используются, имеется в виду нераспустившаяся основа цветка. И, наконец, вершина: «спешал файнест типпи голден флауэри оранж пеко» (SFTGFOP). Самый лучший чай с большим содержанием золотистых типсов и молодых листков, что является гарантией очень высокой категории чая. Только лучший чай мира заслуживает такой категории.

Есть также параллельная чайная линия, которую делают не из целого, а из ломаного листа. Такой чай обозначается как «брокен» и латинской буквой «В». В остальном аббревиатуры те же самые.

Разумеется, никуда не деться от низших категорий чаев. Тем более они сами отлично находят потребителей на полках магазинов. Эти чаи попадают в категорию «даст», что означает «пыль». И действительно, их изготавливают из отходов чайного производства – из всего того, что отломилось от чайных листиков при производстве после благородных чаев.

Добавочными цифрами обозначают размер чайного листа: 1 (малый), 2 (средний) и 3 (крупный). Кстати, вполне ароматный гранулированный чай делается из чайной пыли, которую заворачивают в обрезки листов. Если заварить такой чай, то гранулы разворачиваются, и все тайное становится явным. Надо помнить, что сила чая, в первую очередь, – в эфирных маслах, а они со временем окисляются. Предельный срок хранения чая, которым можно наслаждаться, – не более 18 месяцев, но лучше меньше. В магазинах до 80% цены чая – это упаковка. Нужно внимательно читать все надписи и не покупаться на дорогие решения. Даже в металлических банках по цене до тысячи рублей могут «подсунуть» посредственные сорта. Хранить чай лучше всего в металлических коробочках. А заваривать его надо исключительно в фарфоровых чайниках, которые перед этим следует тщательно прогреть кипятком.

Не все травяные чаи одинаково полезны

Популярность сейчас набирают травяные чаи. Их составы варьируются от одной травы до целых смесей. Многие из них претендуют на лекарственный эффект. Но это не совсем так. Чай – это не лекарство и даже не биодобавка. Это напиток, который может быть источником разных веществ, но не все они друзья для организма, тем более персонально вашего. Травяные чаи не содержат дубильных и тонизирующих веществ, но могут повлиять на самочувствие как негативно, так и позитивно. Но заранее не угадать. Если уж очень хочется попробовать травяной чай, то надо внимательно изучить его состав и отдать предпочтение тем чаям, которые понижают давление. В противном случае даже у здоровых людей эффект может быть неожиданным и неприятным.

Статья опубликована в номере 235 (5276) от 16 декабря 2016 года
Шаг в бессмертие
Рязанка Галина Алфутова спустя 72 года узнала правду о своем отце, без вести пропавшем на фронте
Вячеслав Астафьев
Знаю, что рекорд будет
Как рязанский студент Иван Кулаков стал чемпионом мира по гиревому спорту
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
Подарок к Новому году
В Рязани открыли еще один корпус больницы имени Семашко
Людмила Иванова
Событие
Спортивным рекордам быть
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Евпатий Коловрат» открылся в Спасске
Вячеслав Астафьев
Экономика
Социальный кошелек
Бюджет области на трехлетку принят
Татьяна Железнова
Событие
Согласован и утвержден
Три четверти бюджета областного центра будет направлено в социальную сферу
Событие
Каким будет праздник
В новогодние дни в городе будет организовано более 80 мероприятий
Событие
Неделя глазами экспертов
Общество
Пряная жизнь
Чтобы добиться успеха в малом бизнесе, надо развиваться
Михаил Скрипников
Читатель - газета
Когда возможности ограничены
Читатель - газета
Разработка проекта реконструкции дома Хвощинских начнется в 2017 году
Читатель - газета
Примите благодарность!
Читатель - газета
Чтобы спорт был в радость
Читатель - газета
Будет ли свет в парке Уткина?
Актуально
«Надо напряженно работать»
Актуально
Икра не заморская
В Росрыболовстве подсчитали объемы производства новогоднего деликатеса и изучили предпраздничные цены
Спорт
Знаю, что рекорд будет
Как рязанский студент Иван Кулаков стал чемпионом мира по гиревому спорту
Спорт
Физкультура и спорт – под надежной крышей
Насколько оправданно в области строительство физкультурно-спортивных комплексов
Вячеслав Астафьев
Спорт
Лидерство не уступим
Такова позиция сильнейших полиатлонистов страны из Сасова Дениса Шелкопляса и Дарьи Васькиной
Вячеслав Астафьев
Культура
Предпраздничная суета
В Мюнстере открылись рождественские ярмарки
Ольга Трубушкина
Наше время
Волшебников вызывали?
Когда праздник приходит вместе с людьми
Елена Серебрякова
Будь в курсе!
Будь в курсе!
Студенческим омбудсменом в Рязанской области стала выпускница РГУ имени С.А. Есенина
Елена Серебрякова
Что новенького?
Рязанские КВНщики поедут на фестиваль в Сочи
Елена Серебрякова
Для саморазвития
Совет для саморазвития
Игры разума
Шахматный ренессанс
Российские школьники – победители чемпионата мира
Игры разума
Всегда стремиться к победе
Игры разума
Уроки умной игры в школьном расписании
Игры разума
Хроника
Общество
Наша с Есениным Ока
Недавно был проведен всероссийский диктант по географии. В его написании участвовало около полумиллиона россиян из 85 регионов
Ищу маму
Ищу маму
Новости
От пятницы до пятницы
Культура
О любви – на разных языках
Заметки о Международном фестивале «Свидания на Театральной»
Елена Коренева
Встречи с природой
Мещерские диковинки
Иван Назаров
Вернисаж
Самый добрый праздник
Экспозиция музея СССР расскажет, как выглядело празднование Нового года полвека назад
Татьяна Клемешева
№ 239 (5280) от
22 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Село ждет молодых
На семинаре-совещании обсудили вопросы взаимодействия в подготовке кадров для аграрной отрасли
Время зажигать звезды
Сегодня талантливые дети – завтра классные специалисты
Соглашение подписано
Минимальная зарплата во внебюджетной сфере региона вырастет дважды за год
Структурные изменения
Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев
Молодежь учится управлять
Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
Юные инженеры обретут свой дом
В Рязани появится детский технопарк
22 декабря – День энергетика
Как вырастить экспортера
Государство поможет предприятиям выходить на зарубежные рынки
Культура и общество: проблема диалога
Новый представитель региона в федеральной Общественной палате рассказывает о своей работе
Ими гордится город
Заслуженные касимовцы отмечены общественными наградами
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru