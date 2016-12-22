Чьими чаями чаевничаем?

На этой неделе, 15 декабря, отмечался Международный день чая. Он призван привлечь всестороннее внимание к проблемам производства, качества и потребления этого напитка

Чай стал самым главным напитком России более полутора веков назад. Именно тогда стали открываться первые чайные, из которых, в отличие от кабаков, люди могли уходить домой без посторонней помощи. Изначально чай предполагал особую, совершенно специфическую культуру его потребления. Это касается не только восточной чайной церемонии в специальном домике. И в Англии, и в царской России существовало свое глубокое понимание того, как правильно заваривать чаек.

Восток – дело тонкое

Первыми превращать чайные кусты в ароматный напиток научились в Китае тысячи лет назад. Затем традиция проникла в Японию и Корею. А вот в Индии о чае практически ничего не знали, пока страна не стала английской колонией. В 18 веке здесь организовали самый крупный в мире центр производства чая.

Изначально чай заваривался зеленым. Такой чай считается наиболее полезным. В нем много антиоксидантов, минеральных веществ. А еще его можно и нужно заваривать по нескольку раз. Каждый раз чай будет отдавать в горячую воду что-то новое. Мастера чайной церемонии могут доводить количество завариваний до пяти. Кипятком заливать зеленый чай ни в коем случае нельзя, наоборот, нужно доводить воду до стадии «молочного гудения», когда пузырьки только-только начинают выделяться, это соответствует примерно 90 градусам. Кстати, в чайном настое наукой обнаружено более 300 сложных химических соединений, и формулы только 260 из них точно установлены. Чем моложе и нежнее чайный лист, тем более качественный настой он дает. Минеральные вещества чая – это калий, кальций, фосфор, магний и натрий. Все эти компоненты необходимы для нормальной работы сердечно-сосудистой и нервной системы. Еще в чае содержатся полифенольные или дубильные вещества. В основном это, конечно же, танино-котехинная смесь. Они придают напитку специфический терпкий вкус и аромат. В современном рационе чай является практически единственным источником танинов для человека. А еще в чае присутствуют алкалоиды в виде кофеина и теина. Они активизируют центральную нервную систему. И, конечно, чай является источником витамина С, который не разрушается при заваривании, так как находится в соединении с другими органическими веществами.

Запад – дело пряное

В Европе про чай узнали в средние века. И в моду сразу вошел чай черный – ферментированный продукт, основной конек которого – очень пряный и насыщенный вкус и аромат. Там тоже была чайная церемония, но на свой лад. За чаем вели светские беседы, коротали вечера во времена, когда не было телевизоров и социальных сетей. А общаться хотелось. Через некоторое время европейцы открыли, что за чаем можно сидеть часами, при этом последствий, которые бывали при употреблении других напитков, не будет. Чай стал символом культурного времяпрепровождения и привилегией приличных людей. Через какое-то время чай попал и в Россию, где специально для него придумали не имеющий аналогов в мире высокотехнологичный самовар, способный не только быстро нагревать воду, но и долго удерживать тепло, а заодно и томить заварочный чайничек.

Как правильно делать это

Сила чая – в правильном употреблении, ведь главное в напитке даже не вкус, а его сочетание с ароматом. Летучие вещества – эфирные масла – человек вдыхает над чашкой в момент пития, когда прихлебывает горячий чай. Запах устремляется в носоглотку, создавая непередаваемый эффект. Но перед тем, как приготовиться пить чай, надо научиться в нем разбираться. Проводником для нас в мир сортов чая станет профессионал, эксперт-товаровед и доцент кафедры товароведения Рязанского агротехнологического университета Елена Аксенова. Она знает многое о чае, а также о том, что могут под видом чая продать в отечественных магазинах. На сегодняшний день многие покупатели думают, что чай бывает только «простой», байховый, в пакетиках и растворимый. Продвинутые «чаеманы» могут назвать еще гранулированный. Все это не дает никакого представления о том, как разобраться в качестве чая и выбрать по-настоящему правильный продукт.

– На самом деле в международной классификации есть 10-балльная шкала качества чая, – рассказывает Елена Аксенова, – и она не имеет никакого отношения к нашим простым названиям. Зато обитатели таких классических «чайных» стран, как Англия, прекрасно разбираются в этой шкале. Итак: цельнолистовые ароматные и душистые чаи начинаются с категории, обозначаемой буквой S – «сушонг» – это чай из грубых, крупных, скрученных листьев, дающих грубый и слабый настой. Далее следует «пеко сушонг» (PS) – чай, изготовленный из третьего от верхушки крупного и грубого листа. Он получше. Еще лучше чай «пеко» (P) – изготовлен из второго листа флеши, то есть нераспустившейся почки. Еще выше в табели о чайных рангах «флауэри пеко» (FP) – он изготовлен из верхней части побега, где большее количество типсов, то есть ресничек – отростков почки, дающих аромат. Чай «оранж пеко» (OP)– изготавливается только из первого листа с самой верхушки. В чае «флауэри оранж пеко» (FOP) очень много типсов, он крайне ароматен. Вариант «голден флауэри оранж пеко» (GFOP) предполагает, что тех самых типсов еще больше. Но и это не предел. Есть чай «типпи голден флауэри оранж пеко» (TGFOP), почти полностью состоящий из ароматических типсов. Восхождение на вершину чайного качества продолжается. Далее «файнест типпи голден флауэри оранж пеко» (FTGFOP), который переводится как «утонченный из нераспустившихся почек с золотистым настоем цветочный королевский листовой чай». Слово «цветочный» условно, так как чайные цветки никогда в чае не используются, имеется в виду нераспустившаяся основа цветка. И, наконец, вершина: «спешал файнест типпи голден флауэри оранж пеко» (SFTGFOP). Самый лучший чай с большим содержанием золотистых типсов и молодых листков, что является гарантией очень высокой категории чая. Только лучший чай мира заслуживает такой категории.

Есть также параллельная чайная линия, которую делают не из целого, а из ломаного листа. Такой чай обозначается как «брокен» и латинской буквой «В». В остальном аббревиатуры те же самые.

Разумеется, никуда не деться от низших категорий чаев. Тем более они сами отлично находят потребителей на полках магазинов. Эти чаи попадают в категорию «даст», что означает «пыль». И действительно, их изготавливают из отходов чайного производства – из всего того, что отломилось от чайных листиков при производстве после благородных чаев.

Добавочными цифрами обозначают размер чайного листа: 1 (малый), 2 (средний) и 3 (крупный). Кстати, вполне ароматный гранулированный чай делается из чайной пыли, которую заворачивают в обрезки листов. Если заварить такой чай, то гранулы разворачиваются, и все тайное становится явным. Надо помнить, что сила чая, в первую очередь, – в эфирных маслах, а они со временем окисляются. Предельный срок хранения чая, которым можно наслаждаться, – не более 18 месяцев, но лучше меньше. В магазинах до 80% цены чая – это упаковка. Нужно внимательно читать все надписи и не покупаться на дорогие решения. Даже в металлических банках по цене до тысячи рублей могут «подсунуть» посредственные сорта. Хранить чай лучше всего в металлических коробочках. А заваривать его надо исключительно в фарфоровых чайниках, которые перед этим следует тщательно прогреть кипятком.

Не все травяные чаи одинаково полезны

Популярность сейчас набирают травяные чаи. Их составы варьируются от одной травы до целых смесей. Многие из них претендуют на лекарственный эффект. Но это не совсем так. Чай – это не лекарство и даже не биодобавка. Это напиток, который может быть источником разных веществ, но не все они друзья для организма, тем более персонально вашего. Травяные чаи не содержат дубильных и тонизирующих веществ, но могут повлиять на самочувствие как негативно, так и позитивно. Но заранее не угадать. Если уж очень хочется попробовать травяной чай, то надо внимательно изучить его состав и отдать предпочтение тем чаям, которые понижают давление. В противном случае даже у здоровых людей эффект может быть неожиданным и неприятным.