Рязанка Галина Алфутова спустя 72 года узнала правду о своем отце, без вести пропавшем на фронте

На торжествах в День Неизвестного солдата Галине Алфутовой была вручена копия ордена Отечественной войны I степени и удостоверение к награде, выданное Министерством обороны Российской Федерации на имя погибшего под Сталинградом Алексея Ивановича Саврасова – отца Галины Алексеевны, который более 70 лет числился в списках пропавших без вести.

Получили право гордиться

Когда Галину Алфутову пригласили на торжества, посвященные Дню Неизвестного солдата, она вначале растерялась. Долгие десятилетия о пропавшем без вести на фронте отце предпочитала молчать, даже когда расспрашивали. И тут же обрадовалась, ведь теперь она всем может поведать историю о том, как ее отец Алексей Иванович Саврасов сделал шаг в бессмертие. Когда рассказывала, на глазах у многих участников памятной акции были слезы.

– Я отношусь к поколению детей вой­ны, – начала свой рассказ Галина Алексеевна Алфутова. – Наше поколение мы сами условно делили на части. Первая группа – счастливчики, к которым вернулись их отцы – покалеченные, раненые, но живые. Они могли подержать отцов за руку, прислониться к их плечу, а при жизненных невзгодах укрыться за их спиной. Значительно больше было тех, кто такой возможности не имел. У них отцы погибли на фронте. В похоронках было всего три слова: «Погиб смертью храбрых». Они так и отвечали всем, кто спрашивал их когда-либо об отце. Нам прислали извещение, в котором были тоже три слова: «Пропал без вести». Это были страшные слова, потому что они могли означать и смерть в бою, и пленение, и дезертирство, и предательство. Всю свою жизнь на вопрос об отце я, мучительно потупив глаза, сдавленным шепотом отвечала: «Пропал без вести». Помните у Рождественского: «Мгновенья раздают кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие». Позор мы не мыслили для себя. До бессмертия недотянули. А вот бесславие нам пришлось испытывать долгих 72 года. Нас тогда всех, не дождавшихся отцов, называли больным, хлестким и обидным словом «безотцовщина». Называла нас так людская молва. Было больно и обидно, а страна, как могла, заботилась о нас. Мы получали пенсию по потере кормильца. Государство создало для нас условия, чтобы мы получили образование и работу, возможность творческого и профессионального роста. Нам, потерявшим на войне отцов, тогда такая забота очень была необходима.

На протяжении всей своей жизни Галина Алексеевна Алфутова думала об отце и жизнь свою строила так, чтобы он мог гордиться дочерью, если вдруг остался в живых и узнал бы об этом.

– Я получила высшее образование, прошла путь от вожатой до заместителя директора школы, а потом и заведующего кабинетом Рязанского областного института усовершенствования учителей, – продолжает свой рассказ Галина Алексеевна. – Стала отличником в своей профессии. Прошла и по всем ступеням общественной жизни – пионерия, комсомол, партия. Я вырастила и воспитала двух детей. Елена тоже стала педагогом. Сын Алексей, названный в честь деда, – офицер, к сожалению, уже ушедший из жизни. У нас выросли трое внуков. Даша и Оля сегодня здесь вместе с нами. Они тоже получили высшее образование. Илья приехать не смог. У нас в семье хранятся четыре медали, две из которых получили мои внучки за отличное окончание школы. У нас шесть дипломов о высшем образовании, четыре из которых – с отличием. Думаю, что наш дедушка был бы горд за нас. Сегодня мы получили законное право гордиться нашим предком. Он шагнул из забвения в бессмертие. Это стало возможным после того, как стали открыты архивы Министерства обороны Российской Федерации.

Поиск вела семья

Дочь Галины Алексеевны Алфутовой – Елена Бобылева – до недавних пор преподавала историю в Спасском педагогическом колледже. Она вместе со своими дочерями Дарьей и Ольгой решила во что бы то ни стало получить всю возможную информацию о военной судьбе Алексея Ивановича Саврасова. Вначале Бобылевы проштудировали портал podvignaroda.ru и обнаружили там 18 человек с такой же фамилией, именем и отчеством, как у родного им человека. Затем стали выбирать по дате рождения и нашли своего. Оказалось, что Алексей Иванович воевал в должности заместителя командира батареи по политической части в 787-м артиллерийском полку ­252-й стрелковой дивизии 21-й армии Донского фронта. Подвиг он совершил 28 декабря 1942 года. Награжден орденом Отечественной войны I степени (посмертно).

– Отец написал всего два письма с фронта, – рассказывает Галина Алфутова. – В последнем письме была такая, странная на первый взгляд, фраза: «Я тут недавно встретил тетю из-под Сталинграда». Уж мы-то знали, что всего его три тети проживали на одной улице в селе Ижевском. Таким образом, мы узнали, где он воевал. Ведь тогда письма проверялись, и писать открытым текстом о месте дислокации частей запрещалось. Срочную и сверхсрочную службу отец проходил на Тихоокеанском флоте. Столько с этим связано воспоминаний и различных историй!

Алексей выбрал Любу

Алексей Саврасов родился в 1913 году в Астрахани, куда временно переправились на заработки из Ижевского его родители – Иван Андреевич и Татьяна Васильевна. Кроме Алексея, старшего ребенка, в семье было еще трое детей – Александр, Анна и Иван. В 1933 году Алексея призвали служить в армию, и попал он в Приморский край, в батарею береговой артиллерии Тихоокеанского флота.

В батарее с ним вместе служил односельчанин. В 1940 году Алексей остался на сверхсрочную службу, и его отпустили на несколько дней на побывку к родителям в Ижевское. Односельчанин написал своей сестре Шуре записку и передал ее с Алексеем, а командир наказал без семьи не возвращаться. Служивый, чтобы исполнить наказ командира, собрался уж было своих отца с матерью в Приморский край перевозить, а отец ему и говорит, мол, это ты свою семью должен привезти, значит – жену.

Когда Алексей пришел к Шуре, чтобы записку от брата передать, увидел там ее сестру Любу, и сразу запала она ему в душу. Устоять перед моряком у девушки не было ни единого шанса. Дорога на Дальний Восток молодым супругам предстояла нелегкая. Поезд шел две недели. На Урале Алексей отстал от поезда, и пришлось ему на перекладных товарных составах потом догонять свою любовь.

Теперь-то мы знаем, что Люба – мама нашей героини Галины Алексеевны Алфутовой. Вот какие истории случаются!

Поиск не завершается

Когда стало известно, что Алексей Иванович Саврасов погиб как герой, копия ордена Отечественной войны I степени и удостоверение к награде были вручены родственникам. Его родные хотят побывать на месте гибели. По документам, полученным в архиве, известно, что это Клетский район Волгоградской области (станица Клетская). Это примерно около 200 километров от Волгограда, недалеко от города Калач-на-Дону.

– Теперь наша задача – найти место захоронения нашего папы и дедушки, отвезти туда горсть родной земли, чтобы она его согревала, – говорит Галина Алексеевна Алфутова. – В этом поиске нам будут помогать Российское военно-историческое общество и Поисковое движение России.

А значит, у нас есть повод продолжить рассказ об этих удивительных людях, в семье которых «оживает» военная история нашей страны.