«Надо напряженно работать»

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников — о проекте новой Стратегии экономической безопасности России

Совет безопасности России 7 декабря в целом одобрил проект Стратегии экономической безопасности России до 2030 года.

Предыдущая программа, принятая еще в апреле 1996 года, выработала свой ресурс и, естественно, нуждалась в обновлении. Причина очевидна: глобальное хозяйство стремительно движется к нарастающей финансовой, макроэкономической, технологической и институциональной взаимозависимости. При этом каждый шаг в этом направлении сопряжен с растущими рисками для всех «участников движения». В ближайшие 10–15 лет облик экономического мира изменится кардинально. Достаточно напомнить о «новой индустриальной революции», которая во много раз повышает степень жесткости международной конкуренции и практически повсеместно ставит перед лицом «новой цифровой реальности» рыночные институты и регулятивные правила.

В этих обстоятельствах, чтобы не отстать, нужно соответствовать общемировому уровню экономических скоростей. Глобальный ВВП до конца десятилетия, по прогнозам, будет расти примерно в интервале 3,6–4,2%. Российский потенциальный темп (пока!) не превышает 1,5–2,0%. Между тем для уверенного исполнения государством уже принятых социальных, оборонных и прочих обязательств необходимо двигаться как минимум вдвое быстрее. Отсюда и задача, поставленная в президентском послании Федеральному собранию, – разработать четкий план действий, которые позволили бы к 2019–2020 годам обогнать темпы роста мировой экономики. Здесь же и корни фундаментального ответа, как подчеркивает Владимир Путин, на долгосрочные вызовы национальной экономической безопасности.

Естественно, что в основе новой стратегии должно лежать ясное понимание, как добиться, удержать и наращивать искомый результат. Точка зрения главы государства на этот счет предельно прозрачна.

Во-первых, поступательно повышать российскую конкурентоспособность в самом широком смысле слова. Участие в жесткой международной конкуренции – лекарство, абсолютно необходимое для укрепления и оздоровления отечественной экономики. Отрасли и компании, способные участвовать в формировании новых рынков, – тоже важный компонент в этой «рецептуре». Еще важнее качественное приращение в температуре делового климата, гибкость и эффективность системы госуправления, равно как и комфортные условия для бизнеса российской юрисдикции.

Деофшоризация – общемировой тренд, получивший, кстати, существенное ускорение несколько лет назад на саммите «группы двадцати» в Санкт-Петербурге. Но это опять-таки условие из разряда необходимых мотиваций к возврату капиталов и центров прибыли. А вот гарантии собственности и удобство юридического сопровождения экономической деятельности, особенно для сложно структурированных сделок, – это уже к вопросу об условиях безопасности предпринимательства в России. По этому поводу позиция президента тоже вполне убедительна и очевидна.

Во-вторых, конкурировать – значит предлагать миру нечто новое, отличное от углеводородов. $16,2 млрд от поставок агропродукции на внешние рынки, конечно, успех. Впрочем, это – экспорт, безусловно, не энергетический, но еще не до конца несырьевой. А рост несырьевого экспорта – действительно наш шанс. Все новые технологии – от мобильной связи 5G и искусственного интеллекта до всевозможной робототехники и печати 3D без «цифры» – это IT-отрасль, которой требуется общегосударственная программа поддержки. Но помимо нее есть биотехнологии, новые материалы и многое другое. Серьезный ресурс – своего рода неоконверсия оборонных производств: не менее трети выпуска в течение ближайших десяти лет должна составить высокотехнологичная гражданская продукция.

В-третьих, немалые риски обусловлены состоянием международной торговли. С 2008 года в мире принято почти 7 тыс. различных протекционистских мер. Вопрос о перезагрузке ВТО вот-вот станет предметом глобальной повестки. В том числе с учетом опыта, накапливаемого региональными интеграционными форматами, неизменно начинающимися со взаимного открытия рынков. У России уже немало инициатив на этом поприще, есть и ощутимое продвижение – например, ЕАЭС. Развитие этого потенциала – прямой вклад в нашу экономическую безопасность.

Мировые рынки по природе своей волатильны. Колебания конъюнктуры прямо сказываются на устойчивости государственных финансов, на вкладе денежно-кредитной политики в экономический рост. Снижать воздействие ценовых «качелей» на российские товарные и финансовые активы – еще одна сверхактуальная задача, которую предстоит решать и во взаимодействии с главными внешнеэкономическими партнерами, переходя на расчеты в национальных валютах, открывая в них кредитные линии и т.п.

Наконец, последнее – в перечне, но не по значимости: главный нервный узел ближайших десятилетий мировой экономики – Азиатско-Тихоокеанский регион. Практический вывод из этого – опережающее развитие дальневосточных территорий. По сию пору с этим дело складывалось не очень гладко. Исправление положения, как дал понять Владимир Путин, безусловный императив. Первый шаг – специальные разделы по Дальнему Востоку в государственных и федеральных целевых программах, которые должны формироваться с учетом перспектив нового российского позиционирования в глобальном хозяйстве.

Конечно, перечисленные подходы будут уточняться и детализироваться. Стратегия должна быть готова к 1 марта, комплексный план действий – к 1 июня. Как заметил Владимир Путин на заседании Совбеза, «в принципе все понятно, что и как нужно делать. Нужно только напряженно работать».

Рекомендация более чем очевидная, поскольку безопасности никогда мало не бывает.

Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»