Областная общественно-политическая газета
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16.12.2016
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№235 (5276) |
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Икра не заморская

В Росрыболовстве подсчитали объемы производства новогоднего деликатеса и изучили предпраздничные цены
Автор фото: Дмитрий Осинин | Икра не заморская
Фото: Дмитрий Осинин.

Объем производства красной икры по итогам года превысит 12 тыс. т. При этом цены на нее остаются стабильными – за год зафиксирован рост на 5%. Об этом «Известиям» сообщили в Федеральном агентстве по рыболовству. «Красной икры на рынке достаточно, цены на этот продукт стабильные», – отметил руководитель агентства Илья Шестаков.

Добыча лососевых видов рыб в 2016 году составила около 433 тыс. т, что на 29% выше, чем в 2014 году, и на 15%, чем в 2015 году. По итогам девяти месяцев производство лососевой икры составило 11,3 тыс. т против 9,5 тыс. т годом ранее (данные за полный год будут в начале 2017 года).

Основной объем производства икры лососевых приходится на Камчатский край – там за девять месяцев производство составило 7,6 тыс. т, в Сахалинской области – 2,2 тыс. т, в Хабаровском крае – 1,3 тыс. т.

В Приморском крае, куда икра поступает из других дальневосточных регионов, сейчас наблюдается избыточное количество лососевой икры. У торговых агентов в складских помещениях – затоваривание данной продукцией, предложение превышает спрос. В связи с этим они ведут активную работу по продвижению продукции на российские и зарубежные рынки. Преобладает икра, завезенная в Приморский край из Камчатского края и Сахалинской области.

– Также свой вклад вносят аквакультурные хозяйства в различных регионах, где выращивают форель. Красная икра от этих производителей также стабильно поступает на рынок, – пояснили представители ведомства.

Анализ цен на оптовом рынке красной икры показывает, что средняя стоимость 1 кг слабосоленой икры в зависимости от вида рыбы, качества обработки и тары на Дальнем Востоке составляет от 1600 до 2000 рублей, в Сибири – 1700–2000 рублей, в Центральной части России и Северо-Западном округе – 1900–2300 рублей.

– Средневзвешенный рост стоимости красной икры за год – примерно на уровне общей инфляции, – пояснили представители Росрыболовства.

Средние потребительские цены, по данным Росстата, на икру лососевую в октябре текущего года в Российской Федерации составили 3167 руб/кг и демонстрируют слабоположительную динамику.

Так, рост потребительских цен на икру с начала года зафиксирован на уровне 5%, что свидетельствует о сбалансированности спроса и предложения на этом рынке.

– Качество икры, производимой рыбопромышленными компаниями Дальнего Востока, улучшается в связи с тем, что основная часть лососевой икры производится на береговых предприятиях, имеющих высокотехнологичное оборудование. Большинство производителей лососевой икры имеют свои промысловые участки и выпускают продукцию из свежевыловленной рыбы, – сообщили в Росрыболовстве.

В торговых сетях «Известиям» подтвердили, что к Новому году роста цен на икру не предвидится. Зато спрос возрастет в несколько раз, рассказали в пресс-службе группы компаний «Дикси».

– Продажи икры в декабре в среднем вырастают в три раза по сравнению с обычными месяцами, – сообщили в пресс-службе.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов рассказал «Известиям», что дефицита красной икры давно не наблюдалось и поставки стабильны.

– В последнее время дефицита в этой области нет, я даже не вспомню, когда этот вопрос возникал в последний раз. Понятно, что цены имеют определенные люфты и могут расти не только из-за праздников, но и из-за сезонного спроса, но это достаточно технический рост. Поэтому в ресторанах роста цен на икру не предвидится, – пояснил Прасов.

По данным Росрыболовства, в целом общий вылов всей рыбы российскими рыбаками составил на начало декабря около 4,4 млн т. Это на 4,6% больше уровня прошлого года.

Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»

Статья опубликована в номере 235 (5276) от 16 декабря 2016 года
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