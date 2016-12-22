Когда возможности ограничены

«Какие выплаты положены инвалидам?»

Воробьева М., Рязань

В России для инвалидов существует ряд мер государственной поддержки. Значительная часть из них осуществляется Пенсионным фондом РФ, который предоставляет несколько видов пенсий по инвалидности, а также несколько видов социальных выплат инвалидам. В Рязанской области выплаты по линии ПФР получают 140,5 тысячи проживающих на территории региона инвалидов.

Самой распространенной пенсией ПФР для инвалидов сегодня является страховая по инвалидности. Ее получают 22,2 тыс. жителей региона. Этот вид пенсии назначается любому гражданину, признанному инвалидом, если у него есть хотя бы один день страхового (то есть трудового) стажа. Если же человек с инвалидностью никогда не работал и не имеет страхового стажа, ему выплачивается социальная пенсия по инвалидности. Сегодня ее получают 14 тысяч рязанцев.

Получатели страховой либо социальной пенсии по инвалидности при наличии необходимых оснований могут перейти на получение страховой либо социальной пенсии по старости, которые будут назначены в равном или более высоком размере.

Государственную пенсию по инвалидности получают 489 жителей Рязанской области. Она назначается гражданам, ставшим инвалидами в результате военной службы, подготовки или выполнения космических полетов, вследствие радиационных или техногенных катастроф.

Некоторые инвалиды имеют право на получение одновременно двух пенсий: страховой по старости и государственной пенсии по инвалидности. К таким получателям относятся инвалиды вследствие военной травмы и инвалиды Великой Отечественной войны. В Рязанской области это 33 человека.

Всем инвалидам, которые получают пенсии ПФР и при этом не работают, гарантируются выплаты не ниже установленного прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания.

Главным видом социальной поддержки инвалидов и одной из самых массовых выплат Пенсионного фонда РФ является ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Наряду с инвалидами, она выплачивается и другим гражданам, пользующимся федеральными льготами. На основании наличия инвалидности в регионе ее получают 140,5 тысячи человек, из которых 3,5 тыс. – несовершеннолетние.

Получающим ЕДВ инвалидам также предоставляется набор социальных услуг, включающий в себя бесплатные лекарственные и медицинские изделия, путевку и проезд на санаторно-курортное лечение. Если инвалид не нуждается в этих услугах, он может получать частичный или полный денежный эквивалент набора.

Выплаты ПФР предусмотрены не только для граждан с инвалидностью, но и для тех, кто ухаживает за ними. Для неработающих трудоспособных граждан, ухаживающих за инвалидами первой группы, такая выплата сегодня составляет 1 200 рублей в месяц.

В этом году ПФР начал осуществлять еще один вид поддержки инвалидов. Теперь российские семьи с сертификатом на материнский (семейный) капитал могут приобретать за счет него необходимые детям-инвалидам технические средства реабилитации.