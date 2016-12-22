Разработка проекта реконструкции дома Хвощинских начнется в 2017 году

«В последнее время много говорилось о необходимости сохранить дом в центре Рязани, якобы имеющий отношение к Циолковскому. Между тем совсем ничего не слышно о том, что делается для реконструкции дома Хвощинских, а также о судьбе дома Загоскина».

Виктор П., г. Рязань

О будущем дома Хвощинских шла речь на последнем заседании комиссии при правительстве Рязанской области по вопросам сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, созданной по распоряжению губернатора. Как пояснил возглавивший комиссию вице-губернатор Сергей Филимонов, в настоящее время идет сбор средств на разработку проекта реконструкции дома Хвощинских. Сергей Филимонов высказал уверенность в том, что работа над проектом начнется в 2017 году. На комиссии также обсуждали текущее положение дел относительно дома Загоскина. К настоящему моменту выделены и реализованы средства на расселение этого дома. В перспективе здесь планируется создать музей путешественников. На вопрос о том, как будет проводиться реставрация, должна ответить экспертиза.