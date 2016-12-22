Примите благодарность!

Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
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16.12.2016
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№235 (5276) |
Пятая полоса
Читатель - газета
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«От всей души поздравляем коллектив ООО «Городская управляющая жилищная компания Октябрьского района города Рязани» и лично директора организации Рубена Давтяна с наступающим Новым годом и Рождеством! Эта управляющая компания обслуживает наш дом не первый год, мы вместе сделали не один ремонт в нашем доме, решили множество важнейших задач для создания комфортной, благоустроенной жизни в нашем дворе. Желаем коллективу компании терпения, успехов в их важной работе, благополучия и счастья в семьях!»

Жители дома №7 по улице Юннатов, г. Рязань

 

Статья опубликована в номере 235 (5276) от 16 декабря 2016 года
Разработка проекта реконструкции дома Хвощинских начнется в 2017 году
Чтобы спорт был в радость
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