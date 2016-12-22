Примите благодарность!

«От всей души поздравляем коллектив ООО «Городская управляющая жилищная компания Октябрьского района города Рязани» и лично директора организации Рубена Давтяна с наступающим Новым годом и Рождеством! Эта управляющая компания обслуживает наш дом не первый год, мы вместе сделали не один ремонт в нашем доме, решили множество важнейших задач для создания комфортной, благоустроенной жизни в нашем дворе. Желаем коллективу компании терпения, успехов в их важной работе, благополучия и счастья в семьях!»

Жители дома №7 по улице Юннатов, г. Рязань