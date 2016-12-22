Чтобы спорт был в радость

«Центральный парк культуры и отдыха давно стал любимым местом рязанцев для ежедневных занятий спортом. По его аллеям зимой и летом совершают пробежки любители оздоровительного бега, в сезон катаются лыжники, в парке всегда много прогуливающихся. Несколько лет назад здесь заменили асфальтовое покрытие тротуаров. Однако в сильный дождь или в период активного таяния снега вода задерживается на аллеях парка, зачастую доходя до щиколоток, так, что ни бегать, ни гулять по парку невозможно. Как устранить эту проблему?»

Участники клуба любителей бега «Рязань»

Этот вопрос мы адресовали начальнику участка по ремонту дорог Дирекции благоустройства города Рязани Евгению Лукунину. Специалист пояснил, что отводу воды с аллей парка при замене асфальта в 2015 году было уделено особое внимание. По словам Евгения Лукунина, в большинстве случаев удалось избежать скопления воды на пешеходных зонах, но проблемные зоны все же остались, наиболее выраженная – на аллее, ведущей от входа с улицы Пушкина к танцевальной веранде. Здесь после проливных дождей действительно стоит лужа, с которой благоустроители борются. Специалист пояснил, что в парке нет системы ливневой канализации, отвод воды обеспечивается созданными или естественными уклонами ландшафта, задержке воды также способствует скопление листьев в конце лета и осенью. Редакция газеты берет на контроль «проходимость» аллей ЦПКиО в период дождей и таяния снега, поддерживая оперативную связь с начальником участка по ремонту дорог Дирекции благоустройства города.