Будет ли свет в парке Уткина?

«Парк имени Уткина – излюбленное место отдыха рязанцев, проживающих на улицах Циолковского, Новой, Юннатов. Сюда приходят на прогулку с детьми с улиц Халтурина, Лизы Чайкиной, Куйбышевского шоссе. В парке хорошая детская площадка, зимой по его периметру проложена лыжня, летом хорошо посидеть на скамейках в тени деревьев. Почти каждый вечер в любое время года в парк на занятия приходят поклонники скандинавской ходьбы. Все хорошо, но в парке совсем нет освещения. Мы неоднократно обращались в администрацию Рязани с просьбой создать систему освещения парка. Но пока ситуация не меняется. Включен ли парк в план по созданию освещения на будущий год?»

Жители улицы Циолковского г. Рязани

Как пояснила заместитель главы администрации Рязани Ольга Свинцова, проект создания сети освещения в парке Уткина разработан. Сметная стоимость проекта – около 5 миллионов рублей в ценах 2014 года. Однако в ближайшие два года (2017 – 2018 гг.) строительство сетей в парке не запланировано. Ольга Свинцова отметила, что работы в парке Уткина по освещению не начнутся до тех пор, пока не будет реализован проект освещения Центрального парка культуры и отдыха, которому отдан приоритет.