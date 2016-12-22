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16.12.2016
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№235 (5276) |
Четвёртая полоса
Общество
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Пряная жизнь

Чтобы добиться успеха в малом бизнесе, надо развиваться
Автор фото: Дмитрий Осинин | Пряная жизнь
Фото: Дмитрий Осинин.

Легко ли построить с нуля, пусть и небольшую, но фабрику, да еще женскими стараниями? Не легко, а можно. Это доказала Алла Орлова, которая вместе со своей семьей обеспечивает пряностями чуть ли не половину страны.

В небольшой постройке в селе Поляны за высоким забором происходит таинство смешивания и фасовки ценных пряностей. Они прибывают сюда со всего света, в основном, из тропических стран. В больших мешках и ведрах, они проходят сортировку, приемку, а потом попадают в фасовочный цех, где их в смеси или в чистом виде распределяют по десяткам тысяч пакетиков, и каждый с логотипом маленькой, но очень гордой своими достижениями фирмы. И не подумаешь, что на предприятии работает всего чуть больше десятка человек. Все они – местные жители, из числа наиболее ответственных селян. А начинался бизнес усилиями всего одного семейства – молодой семьи Орловых. Сложно себе представить, как на «голом месте» и таком же энтузиазме можно построить целое предприятие, которое, сразу скажем, еще ни разу за свою историю не брало кредитов на развитие. Но все становится понятно, когда сама автор идеи, которой, к слову, едва минуло 30 лет, начинает увлеченно рассказывать о своем детище.

– Все началось с того, что я внезапно поняла: надо заниматься именно пряностями. Мысль пришла не просто так, – рассказывает Алла Орлова. – Я начала работать в сфере торговли и поставок с 19 лет, а уже через год пришла идея того, что нужно делать ставку на свою собственную голову и работать на себя, то есть организовывать дело. Но до осуществления мечты пришлось долго ждать. Десять лет работать по найму, чтобы в итоге создать свое предприятие. Но за эти годы накопился очень ценный опыт по ведению документооборота, а главное – в области продаж, поисков деловых партнеров, нахождения рынков сбыта и маркетинговых исследований. Ну а потом я увидела интернет-магазин пряностей и сразу же поняла, что конкуренции в Рязани на этом рынке никакой. Так и появилась идея. В целом, разработать бизнес-план оказалось довольно легко. Но потом возникла проблема: как создать в реальности миниатюрную фабрику пряностей.

 – Вам кто-то помогал?

 А.О. – Мой супруг, в первую очередь. Он копил деньги на автомобиль, а мы купили первый станок по развешиванию и упаковке пряностей. Потом заняли еще денег и купили второй станок для необходимого минимального комплекта. Запускал станки мой отец. Он у меня талантливый «технарь». Было много кропотливой работы. Пока налаживалось производство, я занималась продажами, искала клиентов, оптовых поставщиков и закупщиков. Начинали мы в производственном помещении в Карцеве, но потом там резко выросла аренда, и мы перебрались в Поляны. Здесь приобрели полуразрушенное строение – часть бывшей фермы и почти с нуля построили миниатюрную фабрику со складскими помещениями. Все удалось провернуть всего за два года. А свой «день рождения» празднуем 1 апреля.

  – Насколько трудно было выходить на рынок, ведь у нас все-таки довольно много стеллажей с пряностями в крупных и мелких магазинах?

 А.О. – Оказалось, что нетрудно. Пряности востребованы всеми – и предпринимателями, и обычными покупателями. Другое дело, что работать приходилось круглые сутки. Пока бизнес был семейным, я всю ночь сидела в Интернете, находя клиентов и заключая договоры, а потом весь день уходил на разъезды, переговоры, отгрузку и прочие хлопоты. Было утомительно, но даже этот безумный режим дал свои плоды в виде бесценного опыта и тренировки. Я теперь могу самостоятельно создавать сайты, освоила онлайн-инжиниринг.

Потом наше предприятие увеличило штат, сейчас у нас уже работают операторы станков, упаковщики, технологи и есть офисное подразделение, которое занимается административной работой. Всего восемнадцать рабочих мест, кроме нас с мужем, создано дополнительно для местных жителей. Вся логистика отработана. Наш конек заключается в том, что по показателю качества нашей продукции мы выигрываем у конкурентов, по весу пачки, а также по тому, за что меня на первых порах даже ругали – по ассортименту. Но я знала, что именно на этом следует выигрывать. Ведь у нас есть не просто стандартные пряности вроде красного или черного перцев, а также смеси, но и оригинальные продукты. Такие, как приправы для кофе, смеси для плова и барбекю, отдельные смеси для курицы, рыбы, свинины, говядины. Мы продаем смеси для глинтвейна, для кофе, сухие можжевеловые ягоды, смеси для выпечки, корицу, ореховую панировку для котлет, а ваниль представлена как в молотом виде, так и в стручках.

 – Вы работаете только на рязанский рынок?

 А.О. – У нас есть карта России с флажками, которыми отмечены все наши крупные постоянные покупатели. Так вот получается, что мы обеспечиваем своими пряностями в определенной степени полстраны. У нас есть заказчики по всей европейской части, на Урале, в Сибири и даже в Биробиджане. Наш товар мы отправляем по адресам через почту. А что касается поставщиков, то пряности приходят к нам из Чили, Бали, Коморских островов, Боливии и из многих других экзотических мест. А в последнее время добавились Ростов и Майкоп. Оттуда прибывают к нам чайные смеси из лекарственных трав и оригинальные приправы, а также каши для диабетиков и оригинальные масла, причем уже упакованные. Здесь мы срабатываем уже как оптовики, а все потому, что больше просто некому этим заниматься. Наша большая 5-я база очень негибкая, она не может работать с такими особенными продуктами, у которых к тому же малый срок годности, и за этим надо следить. Мы отслеживаем такие сроки, и когда до означенной даты остается пара месяцев, то продаем со скидкой. И в итоге просрочки у нас просто не бывает никогда. Для нас важен каждый клиент, а потому нет разницы, заказывают ли у нас маленькую коробочку для домашнего «банка специй» или же гипермаркет требует отгрузить тонну специй пятидесяти видов. Мы одинаково работаем со всеми. В этом и состоит сила малого бизнеса.

 – Как с налогами? Удается ли развиваться под их бременем?

 А.О. – Налогов у нас много, и за землю, и за имущество. Они для нас очень высоки, несмотря на то, что работаем мы по «упрощенке» и по «вмененке». Но мы ухитряемся выживать. Кредитов в банке не брали ни разу. Работаем и развиваемся исключительно от оборотных средств. Только в строительство этой нашей мини-фабрики в Полянах мы вложили больше шести миллионов рублей. Зарплату платим всем работникам исправно, оплачиваем прохождения серьезных медкомиссий, ведь на нашем производстве у всех должна быть медкнижка.

– Каковы планы на будущее?

А.О. – Сейчас у всех спад в торговле. В сравнении с прошлым годом мы зафиксировали 20-процентное падение выручки. Это влияние кризиса, оно одно на всех. Но мы будем развиваться. В любом случае – это наше общее большое дело. Надо создавать розничные торговые точки. Также требуются резервные станки, которые позволят паковать травяные сборы нам самим, а не заказывать их где-то. А на крайний случай мы готовы фасовать бакалею, чтобы предприятие выжило и рабочие места сохранились. Так что мы настроены решительно. Главное, не унывать и мудро преодолевать трудности.

Статья опубликована в номере 235 (5276) от 16 декабря 2016 года
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