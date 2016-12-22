Согласован и утвержден

Три четверти бюджета областного центра будет направлено в социальную сферу

Депутаты Рязанской городской Думы утвердили бюджет областного центра на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Проект бюджета накануне был рассмотрен на заседаниях всех комитетов городской Думы.

Общая сумма доходов городской казны составит 7 млрд. 925 млн. рублей, общая сумма расходов чуть больше – 7 млрд. 968 млн. рублей. Бюджет сформирован на основе 12 комплексных и 2 ведомственных муниципальных программ и сохраняет социальную направленность. Так, доля финансирования социальной сферы в 2017-2019 годах превысит 75% в общем объеме расходов. Проектом предусмотрены дополнительные средства (60,2 млн. рублей) на увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 2017 года до 7500 рублей. Запланированы средства на завершение строительства школы на 1100 мест в микрорайоне ДПР-5 – 12,5 млн. рублей, на проектно-изыскательские работы для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Октябрьском районе – 1,7 млн. рублей, на проектно-изыскательские работы по строительству образовательных учреждений (школа на 1100 мест в микрорайоне Кальное, гимназия в микрорайоне Горроща, детская школа искусств в Недостоеве) – 5,4 млн. рублей. Кроме того, бюджет предусматривает выделение 10 млн. рублей на софинансирование строительства детского сада в микрорайоне Семчино.

– Бюджет достаточно реалистичен, – отметил глава Рязани Владислав Фролов. – Все социальные обязательства, которые брали на себя депутаты и администрация, будут выполнены.