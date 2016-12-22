Каким будет праздник

В новогодние дни в городе будет организовано более 80 мероприятий

В администрации города состоялась пресс-конференция, посвященная проведению праздничных, культурных и спортивных мероприятий в новогодние и рождественские дни.

О планах администрации журналистам рассказали начальник управления культуры Евгения Власова, начальник управления по физической культуре и массовому спорту Марина Кащеева, начальник отдела организации досуга управления культуры Валентина Макарова и начальник отдела управления благоустройства администрации города Вячеслав Несин.

По словам Евгении Власовой, в праздничные дни в Рязани будет организовано более 80 мероприятий. К 17 декабря будут завершены работы по украшению города. В тот же день на площади Победы парадом Дедов Морозов и зажжением огней на главной елке города будет дан старт праздничным мероприятиям. В этом году заявки на участие в параде Дедов Морозов подали более 460 человек из города и области. Парад пройдет по Первомайскому проспекту от школы №39 до Муниципального культурного центра, старт в 16.00.

В ночь с 31 декабря на 1 января на площади Победы с 23.30 до 3.00 будет организована новогодняя шоу-программа с участием рязанских артистов и коллективов. В 2.00 запланирован новогодний фейерверк, а с 2.10 до 3.00 рязанцы приглашаются на дискотеку.

Как уточнила Евгения Власова, в новогоднюю ночь еще на двух площадках города пройдут торжества: у ДК «Приокский» с 1.00, и у КДЦ «Октябрь» с 0.20.

Марина Кащеева рассказала, что для любителей спортивных соревнований подготовлены зимняя Спартакиада дворовых команд, рождественские гонки лыжников и картингистов, турниры по мини-футболу, настольному теннису и другие. В зимний период на территории города будут открыты 40 хоккейных коробок и ледовых площадок, а также 4 лыжных трассы в Лесопарке, Скорбященском мемориальном комплексе, в поселках Голенчино и Солотча.

Обеспечивать безопасность и общественный порядок будут сотрудники УМВД России по Рязанской области совместно с народными дружинниками, привлекаемые отделом дополнительных мер по профилактике правонарушений администрации города Рязани.

С полной новогодней программой можно ознакомиться на сайте горадминистрации.