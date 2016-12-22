Неделя глазами экспертов

Олег Савостьянов,

начальник управления Министерства юстиции РФ по Рязанской области:

– Из запомнившихся событий на этой неделе в стране, безусловно, выделяются переговоры между Россией и Японией. Они еще продолжаются. Обсуждаемые вопросы серьезны, а само событие имеет историческое значение. Нельзя не отметить дипломатичность, с которой наша сторона ведет переговоры.

Также большим событием на неделе стало принятие бюджета региона. Это основной финансовый документ Рязанской области, и когда он обсуждается перед принятием, то в этой работе всегда участвуют наши специалисты. Они всегда готовы оказать поддержку в виде консультаций не по экономическим, а по юридическим вопросам, которые не менее важны, чем подсчет распределяемых средств. Это наш профиль, и мы все напряженно отслеживали каждый этап работы над бюджетом.

Станислав Котляров,

декан факультета среднего профессио-нального образования и бакалавриата Рязанского государст - венного медицинского университета имени И.П. Павлова:

– Громким событием недели стало освобождение сирийского Алеппо. Это событие представляется важным в череде акций по борьбе с международным терроризмом. Наша страна сделала достойный вклад в это дело. Сейчас главное – обеспечить присутствие в освобожденных секторах специалистов различных международных гуманитарных организаций.

В разрушенном городе требуются не только собственно врачи, но и медикаменты, вода, продовольствие. Однако мы все помним трагедию с обстрелом российского полевого госпиталя. Таким образом, в первую очередь в Алеппо необходимо организовать максимальную безопасность для работы медиков и представителей сопутствующих структур.