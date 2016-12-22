Областная общественно-политическая газета
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16.12.2016
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№235 (5276) |
Вторая полоса
Событие
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Спортивным рекордам быть

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Евпатий Коловрат» открылся в Спасске
Автор фото: Александр Королев | Спортивным рекордам быть
Фото: Александр Королев.

На его базе создана одноименная детско-юношеская спортивная школа, в которой будут работать секции дзю-до, джиу-джитсу, бокса, баскетбола, футбола и плавания. Они и ранее существовали, но ютились в неприспособленных помещениях. И несмотря на это, спасские спортсмены становились и чемпионами России, и чемпионами мира. Теперь перспективы значительно выросли.

Физкультурно-оздоровитель-ный комплекс «Евпатий Коловрат» расположился в трехэтажном здании, построенном с высоким качеством Рязанским научно-реставрационным управлением. Спортсооружение включает в себя универсальный зал для игровых видов спорта с трибунами на 64 места, зал для занятий борьбой и боксом, тренажерный зал, зал аэробики, бассейн с трибунами (4 дорожки), фитнес-зал, помещение для игры в теннис и даже салон красоты. С 2017 года в ФОКе будут заниматься более 300 детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

– То, что мы системно идем по программе строительства таких ФОКов – это факт, – говорит губернатор Олег Ковалев. – Впереди открытие такого комплекса в Кораблинском, Клепиковском районах и тех муниципальных образованиях, где люди пока нуждаются в улучшении условий для занятий физкультурой и спортом. Это отличная возможность для укрепления здоровья детей, дополнительного образования, поиска талантливых спортсменов.

– В нашей огромной стране надо сделать все, чтобы в любом уголке, будь то город или деревня, люди могли получать все то, что им необходимо, и нормально жить, – говорит председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Андрей Макаров. – Вот такой спортивный комплекс – это то, что необходимо для нормальной жизни, а средства, которые вложены в строительство, окупятся потом богатырским здоровьем наследников Евпатия Коловрата.

Сметная стоимость объекта составила 142,5 млн. руб., из них 90 млн. руб.– средства федерального бюджета.

Статья опубликована в номере 235 (5276) от 16 декабря 2016 года
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