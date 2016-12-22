Социальный кошелек

Бюджет области на трехлетку принят

На вчерашнем заседании областной Думы депутаты приняли проект закона «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» во втором, окончательном чтении.

Итоговый законопроект парламентарии поддержали почти единогласно, «против» голосовала только фракция КПРФ. Во втором чтении в документ внесено двадцать поправок. Из них наиболее масштабная – поправка губернатора, касающаяся предмета первого чтения. По итогам распределения на федеральном уровне дотаций субъектам Рязанская область получила 3,5 млрд. рублей, и основные характеристики проекта регионального бюджета потребовали корректировки со знаком плюс. В окончательном виде они выглядят следующим образом: доходы и расходы в 2017 году запланированы в объеме 43,4 млрд. рублей. В 2018 году доходная часть составит 41,8 млрд. рублей, расходная – 36,8 млрд. рублей, в 2019 году – соответственно 44,4 млрд. рублей и 42,6 млрд. рублей.

Кроме того, в первоначально внесенном проекте областного бюджета предполагалось приостановить индексацию регионального материнского капитала по аналогии с федеральным решением. Но ко второму чтению возможности для ежегодной индексации этой меры поддержки на 4 процента были изысканы.

Среди значимых поправок – инициатива, с которой выступила группа депутатов фракции «Единая Россия», по увеличению на 10 млн. рублей поддержки муниципальным образованиям на решение вопросов благоустройства. При этом то, что предстоит сделать в первую очередь, должны определить местные жители – это так называемое инициативное бюджетирование, практика которого во многих регионах уже наработана.

Особенности принятого документа прокомментировал председатель областной Думы Аркадий Фомин. Он обратил внимание, что бюджет принимался в сложных экономических условиях, но главное, удалось финансово обеспечить все социальные обязательства государства перед населением. 76% расходов – это траты на социальную сферу.

– Для нас это принципиальный вопрос, – подчеркнул Аркадий Фомин. – В бюджете определено также финансирование указов Президента – это тоже один из главных вопросов, которыми мы руководствовались при работе над этим непростым бюджетом. Мы видим, что практика, когда федеральный центр участвует в решении сложных социальных, экономических проблем региона, будет продолжаться. Об этом сказал Президент, и уже в этом бюджете мы запланировали в части реализации послания Президента расходы на реализацию программы по созданию современной городской среды. На эти цели с федерального уровня запланирован 201 миллион рублей, и мы также запланировали софинансирование из регионального бюджета.

Значительные средства в новом бюджете, указал Аркадий Фомин, заложены на дорожное строительство: свыше 4 млрд. рублей составит региональный дорожный фонд. Существенная сумма предусмотрена на укрепление материальной базы сельских домов культуры – 27 млн. рублей. 303 млн. рублей запланировано на завершение строительства школ в пос. Октябрьский Пронского района и микрорайоне ДПР-5 г. Рязани. Причем эти деньги позволят привлечь из федерального бюджета дополнительные средства, которые также пойдут на строительство новых школ.

– В целом нам предстоит большая работа по реализации программ, – подытожил глава областного заксобрания. – А приоритеты – они у нас были и остаются: это прежде всего повышение качества жизни рязанцев, создание комфортной среды для жизни, для обучения детей, для возможностей реализовать себя, и, конечно, поддержка нашей экономической сферы, отрасли АПК.