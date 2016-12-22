Подарок к Новому году

В Рязани открыли еще один корпус больницы имени Семашко

Пятиэтажное здание нового корпуса расположено на территории больничного комплекса, включает в себя три стационарных отделения, а также офтальмологическую поликлинику. Здесь будут лечить заболевания глаз и оказывать пульмонологическую помощь.

Корпус, строительство которого началось еще девять лет назад и было заморожено, в этом году был все-таки возведен и введен в строй. Причем сделано все это в рекордно короткие сроки – всего за семь месяцев. Это стало возможным благодаря выделенным Рязанской области из федерального бюджета 250 миллионам рублей, добавленным к региональному софинансированию. Вчера новый объект торжественно открыли губернатор Олег Ковалев и председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров.

По словам главы региона, новый корпус больницы имени Семашко – это востребованный объект, важная компонента в системе здравоохранения региона.

Новый больничный корпус предусматривает и новые виды медицинской помощи. Как сообщила главный врач лечебного учреждения Людмила Сорокина, теперь здесь планируется развивать такое направление, как офтальмохирургия «одного дня», когда пациент оправляется домой уже в день операции. Немаловажно, что лечебный корпус оснащен и новым оборудованием. Есть современный отечественный цифровой рентгеновский аппарат, благодаря которому диагностика улучшится в разы, и высокотехнологичная офтальмологическая операционная.

Предусмотрена система электронной записи на консультацию к врачу, что особенно важно для пациентов из районов области. На прием к специалисту больницы имени Семашко пациента теперь записывает его лечащий врач по месту жительства и тут же выдает талончик на конкретный день и час. Амбулаторные карты в консультационной поликлинике будут вестись тоже в электронном виде. Это позволит систематизировать работу врачей, а пациентам – предоставить результаты обследования своему врачу по месту жительства. Стоит отметить, что в консультационной поликлинике отдельно будут принимать доктора, которые занимаются диагностикой и лечением глаукомы. Вызвано это тем, что глаукома – чрезвычайно распространенное сегодня глазное заболевание. Стационар в новом корпусе отвечает всем последним требованиям времени. Часть палат специально оборудованы для маломобильных пациентов.