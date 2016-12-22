В Рязанской области полицейские раскрыли квартирную кражу

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию поступило заявление от 29-летнего жителя рабочего поселка Тума Клепиковского района. Мужчина сообщил, что, вернувшись домой, он заметил, что в жилище побывал вор. Из квартиры пропали музыкальный центр, обогреватель, телевизор и плед.

Полицейские осмотрели дом, прилегающую территорию и обнаружили на снегу следы. Кража была совершена ночью, но, судя по следам, злоумышленник неоднократно возвращался к дому, чтобы переносить добычу. Стражи правопорядка предположили, что кто-то из местных жителей мог заметить злоумышленника. Сотрудники полиции нашли свидетеля, который видел незнакомца. Личность злоумышленника установили, его разыскали и задержали. Похищенное изъяли.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ.