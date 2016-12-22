В Рязани установили дополнительные сигнальные светофоры

Как сообщает сайт администрации города, на переходах с наибольшей интенсивностью движения в областном центре появились еще пять сигнальных светофоров Т-7.

Таким образом, в настоящее время в областном центре действует 9 современных сигнальных устройств Т-7. Они находятся на улицах Крупской, Октябрьской и Высоковольтной, 3 светофора размещены на Ряжском шоссе, в районе школ №№7, 20, 43. До конца года сигнальный светофор также будет установлен на ул. Солнечной. Средства на установку выделены из муниципального и областного бюджетов.

В следующем году работа по устройству светофоров, в том числе сигнальных, будет продолжена. Для определения точек монтажа управление благоустройства города приступило к обследованию объектов. В первую очередь речь идет о детских образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования, расположенных в черте областного центра.