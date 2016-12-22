Будь в курсе!

Студенческим омбудсменом в Рязанской области стала выпускница РГУ имени С.А. Есенина

Председатель регионального отделения Ассоциации студентов и студенческих объединений России, выпускница РГУ имени С.А. Есенина Анна Герасимова вступила в должность Уполномоченного по правам студентов. Приказ о ее назначении был подписан федеральным студенческим омбудсменом Артемом Хромовым 12 декабря.

Напомним, что на эту должность претендовали шесть кандидатов. В ноябре текущего года в Рязанской области прошли выборы уполномоченного по правам студентов. В состав избирательной комиссии вошли представители студенческих советов вузов региона. По результатам тайного голосования победителем стала Анна Герасимова.

В компетенции студенческого омбудсмена будут защита прав студентов, ведение мониторинга конфликтных ситуаций в студенческой среде, разработка инициатив, направленных на защиту прав и интересов учащихся. Его работа будет способствовать консолидации деятельности социально активной молодежи, налаживанию коммуникации с руководством университетов и выстраиванию взаимодействия с органами власти, вовлечению студентов в реализацию государственной молодежной политики.

– Я начну свою работу с формирования штаба Уполномоченного по правам студентов в Рязанской области и актуализации информации о нем в социальных сетях, – рассказала Анна Герасимова. – Проектов и планов, как своих, так и интересных практик других регионов, – огромное количество. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем заняться их детальной разработкой. В программе, которую я презентовала на выборах Уполномоченного по правам студентов, были четыре опорные точки: взаимодействие, мониторинг, знания, информированность. Гармонично развивая эти четыре направления, мы сможем достигнуть наиболее положительного результата.