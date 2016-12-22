Рязанские КВНщики поедут на фестиваль в Сочи

Январь – особый месяц для каждого КВНщика. Уже более двадцати лет Международный союз КВН проводит фестиваль команд КВН «КиВиН» в городе Сочи, куда съезжаются любители юмора со всех городов, стран и даже континентов. Именно с сочинского фестиваля начинается сезон в любых официальных лигах МС КВН.

Ежегодно рязанские КВНщики тоже участвуют в «КиВиНе». В прошлом году команде «Умные люди» удалось попасть в эфир Первого канала. В этом году они вновь попытают счастье перед именитым жюри. Вместе с десантниками в Сочи отправятся команды «ЦПКиО – РязГМУ» и «Их разыскивает милиция». Они получили гранты для участия в фестивале КВН, которые им вручила заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина в рамках Кубка губернатора Рязанской области и финала Центральной Рязанской лиги КВН.

Отметим, что Кубок губернатора достался команде «Их разыскивает милиция», а чемпионом Центральной Рязанской лиги КВН стала команда «Кот Борис» (Ковров).

Кроме того, 20 декабря в 18.00 во Дворце молодежи пройдет Открытый Новогодний Кубок КВН. Приходите и получите заряд бодрости и отличного настроения!