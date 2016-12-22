В Рязанской области пройдут профилактические рейды ГИБДД

Как сообщает сайт УМВД России по области, в пятницу и выходные в регионе пройдет профилактическая операция «Нетрезвый водитель». Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять водителей, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения.

Гоставтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.