Совет для саморазвития

Виктор Цветков начинающий писатель-фантаст

1. Всегда заканчивай начатое, будь то роман или просто рассказ. Не бросай дела на половине пути.

2. Пиши каждый день. Одну страницу или всего лишь абзац, напиши хоть одно слово, главное – не пропускай ни дня.

3. Адекватно воспринимай критику. Она будет «бить» отовсюду, но лишь благодаря ей ты сможешь чему-нибудь научиться.

4. Больше читай... Не ограничивай себя одним жанром: чем шире будет охват, тем разностороннее будет твое развитие.

5. Наконец ты написал что-то. Расслабляться рано, впереди самое сложное – новая работа.