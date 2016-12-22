Рязанский бизнесмен стал победителем VIII ежегодного конкурса «Лучший молодой предприниматель»

Как сообщает сайт регионально министерства экономического развития и торговли, рязанец Иван Золотарёв победил в VIII ежегодном конкурсе Ассоциации молодых предпринимателей России «Лучший молодой предприниматель», финал которого состоялся 15 декабря в Москве. Иван Золотарёв – директор ООО «Сапожковские минеральные воды», член Ассоциации Молодых предпринимателей Рязанской области, финалист регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России - 2016». По результатам федерального этапа конкурса он стал победителем в номинации «Лучший бизнес старт 2016 г.».

Строгое жюри, куда вошли представители бизнеса, эксперты в области предпринимательства, частные инвесторы, оценивало финансовые показатели, конкурентоспособность, инновационные характеристики и социальную значимость бизнеса, а также управленческие способности предпринимателей.

Эксперты конкурса наградили победителей и дали рекомендации по дальнейшей реализации проектов.