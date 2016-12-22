В Рязанской области стартовала благотворительная акция «Подари детям праздник»

Как сообщает сайт правительства области, в регионе началась ежегодная благотворительная акция «Подари детям праздник». Акция традиционно проводится в преддверии Нового года. В торговых центрах Рязани «Атрон-Сити», «Виктория Плаза», «Премьер», «Круиз» и «М5Молл» установлены елки с фотографиями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На оборотной стороне каждой фотографии написано пожелание ребенка Деду Морозу. Каждый может принять участие в благотворительной акции и подарить именно то, что дети хотели бы получить на Новый год.

Ежедневно с 17.00 до 20.00 в будни и с 12.00 до 15.00 в выходные дни в торговых центрах возле елок работают волонтеры – члены 5 добровольческих отрядов из РязГМУ имени И.П. Павлова, РГУ имени С.А. Есенина и РГРТУ. Подарки можно передать волонтерам или в министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области (г. Рязань, ул. Полонского, д.1/54, каб. №10). Акция продлится до 24 декабря. Волонтерские отряды будут выезжать к воспитанникам Костинской, Мосоловской, Елатомской, Лесно-Конобеевской школ-интернатов и Рязанского дома ребенка и вручать им подарки. Все желающие смогут присоединиться к добровольцам и передать свой подарок лично.

Благотворительная акция также пройдет в ряде муниципальных образований области. Основная цель проекта – привлечение внимания к проблемам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ежегодно в рамках акции подарки получают более 600 детей.