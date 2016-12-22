В январе в Рязанской области более 393 тысяч пенсионеров получат единовременную выплату

Как сообщает отделение пенсионного фонда России по области, в январе 2017 года всем гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся по состоянию на 31 декабря 2016 года получателями пенсий, будет произведена единовременная денежная выплата в размере 5000 рублей.

В соответствии с Федеральным законом, подписанным Президентом РФ, выплата будет производиться гражданам, получающим пенсии по линии Пенсионного фонда РФ и по линии силовых ведомств. Если гражданин является получателем одновременно двух пенсий (например, бывший военнослужащий), одна из которых выплачивается Пенсионным фондом Российской Федерации, единовременная денежная выплата будет осуществляться территориальным органом ПФР.

В Рязанской области выплату получат 393,8 тысячи пенсионеров, из которых 386,7 тысячи человек – получатели пенсий по линии Пенсионного фонда РФ, более 7 тысяч человек – граждане, получающие пенсию по линии силовых ведомств и одновременно страховую пенсию в ПФР без фиксированной выплаты за имеющийся стаж «на гражданке».

Выплата будет производиться Пенсионным фондом Российской Федерации на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле. Обращаться в ПФР и подавать заявление не требуется.

Для каждого пенсионера доставка выплаты будет осуществляться в январе 2017 года через организацию, которая осуществляет доставку его пенсии (через почту или через кредитные организации). Так, 184,8 тысячи пенсионеров Рязанской области получат единовременную выплату через Почту России. Доставка единовременной выплаты Почтой России будет осуществляться с 13 по 28 января 2017 года. В частности, получателям, у которых доставка пенсии на дом – с 13 по 28 число месяца, почтальоны доставят выплату вместе с пенсией за январь. Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 число месяца, выплата 5 000 рублей будет произведена с 13 по 28 января 2017 года также с доставкой на дом. Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике соответствующее уведомление и пенсионер сможет получить единовременную выплату в своем почтовом отделении до 28 января, или почтальон доставит ее в феврале вместе с пенсией за февраль.

Пенсионерам, которым доставка пенсии осуществляется через кредитные организации, выплата будет доставлена не позднее 12 января 2017 года.