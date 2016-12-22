Подвязьевский народный хор из Рязанского района отметит 40-летие большим концертом на родине

Народный хор русской песни имени Леонида Анашкина готовится отметить сразу три даты – 40 лет с момента своего основания, 30 лет с момента присвоения коллективу почетного звания «народный», а также 15-летие руководства хором Зинаиды Анашкиной. В честь этих событий в Подвязьевском поселенческом доме культуры состоится праздничный концерт коллектива с участием коллег – артистов из Рязани и других регионов.

Организаторы обещают зрителям разноплановую программу. Помимо песен хора и коллективов гостей, публика услышит исторические факты о Подвязьевском хоре. Кроме того, артистов хора поздравят коллеги из других государств. Программа «И будем петь, и будем жить!…» пройдет 18 декабря в 14.00.

Подвязьевский народный хор русской песни имени Леонида Анашкина был создан еще в 1976 году. Идейный вдохновитель коллектива был незрячим, но это не помешало Леониду Михайловичу играть на баяне и получить звание Заслуженного работника культуры РФ. Хор неоднократно представлял область на всероссийском и международном уровнях и получал высшие награды.

Фото Подвязьевского поселенческого дома культуры