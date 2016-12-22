Журналист Людмила Гоенко представила рязанцам свой новый сборник «Колесо судьбы»

Творческий вечер журналистки, писательницы и поэтессы состоялся в концертно-выставочном зале «На Грибоедова»

На встречу под названием «Я иду от себя…» приехали соратники, друзья и поклонники творчества Людмилы Георгиевны. В их числе поэты Нурислан Ибрагимов, Евгения Таубес, Алексей Бандорин и Валерий Хлыстов, певица Светлана Жидкова, литературный редактор нового сборника Людмилы Гоенко Леонид Вяткин и другие.

В течение вечера рассказы о жизни и творчестве самой Людмилы Георгиевны перемежались с выступлениями гостей. Нурислан Ибрагимов прочел стихотворение – посвящение поэтессе, которое вошло в сборник «Колесо судьбы». Леонид Вяткин поделился с гостями цитатами Людмилы Гоенко о творчестве и общественной жизни, которые не попали в книгу. «Я хотел назвать этот раздел «В мире мудрых мыслей»», – с улыбкой отметил Вяткин. Среди цитат – слова о важности просвещения, о необходимом возрождении русского села и вдохновении.

Кроме того, со сцены во время презентации звучали песни на стихи именитых рязанских поэтов, которых очень ценит Людмила Гоенко. Светлана Жидкова пела об облаках – элегию написали когда-то Нурислан Ибрагимов и Борис Шишаев. А заслуженный деятель искусств РФ, композитор Александр Ермаков исполнил песню «Одиночество-тень», слова которой также принадлежат перу Шишаева.

Людмила Георгиевна активно общалась с залом и отвечала на самые разные вопросы зрителей, пожелав им в финале вечера «чуда в новом году». Все выступающие получили от автора новые сборники, а гости вечера могли их приобрести. Все собранные от продажи средства Людмила Гоенко направит на восстановление дома писательниц Хвощинских в рамках проекта народной реставрации «Мы родом из России».

Людмила Гоенко – известный рязанский журналист, прозаик, публицист. Работала в газете «Рязанский комсомолец» и других изданиях, много лет возглавляла областное общество книголюбов. Новая книга Людмилы Георгиевны «Колесо судьбы» вышла небольшим тиражом в издательстве «Старт» при поддержке Министерства культуры России.