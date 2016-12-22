395-й Рязанский военный гарнизонный госпиталь отметил свое 85-летие

За годы существования в госпитале пролечено более 700 тысяч больных и раненых, амбулаторно принято около 2 миллионов человек. Такие данные прозвучали на торжественном собрании сотрудников лечебного учреждения, прошедшем в Рязанском дворце молодежи.

По словам начальника госпиталя, подполковника медицинской службы Михаила Громова, сегодня в госпитале трудится около 500 специалистов. С кадрами проблем нет. На должности медицинских сестер и врачебного состава соискатели принимаются по конкурсу. Ежегодно в госпитале получают медицинскую помощь около 7 тысяч пациентов, амбулаторно около 84 тысяч человек. Лечебное учреждение обслуживает военнослужащих Рязанской области, а также прилегающие к ней части Московской и Тамбовской областей.

Сегодня военных врачей и медсестер пришли поздравить министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий, временно исполняющий обязанности начальника гарнизона, начальник РВВДКУ Игорь Бортан, Митрополит Рязанский и Михайловский Марк, депутат Рязанской областной Думы Игорь Мурог, президент Рязанского регионального общественного фонда поддержки Героев Советского Союза и Героев России Альберт Слюсарь.