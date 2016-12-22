38 предприятий АПК Рязанской области могут обеспечить жильём специалистов с высшим и средним специальным образованием

Эти данные озвучены на состоявшейся на базе Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева ярмарке вакансий

В ее работе принял участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия области Михаил Шераухов.

В настоящий момент потребность в специалистах аграрного профиля с высшим образованием в сельхозпредприятиях нашего региона составляет порядка 150 человек. Предприятия в большинстве своем предлагают вакансии специалистов ветеринарной, инженерной, зоотехнической, агрономической служб, сообщается на сайте регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Вакансии на ярмарке представили 20 предприятий и организаций, большинство из них представляли агропромышленный комплекс. ООО «Путь Ленина» Захаровского района, ООО «Бельки» Касимовского района, ООО «Треполье» Михайловского района, ООО «Малинищи» Пронского района, ООО «Авангард» Рязанского района, ООО «Вердазернопродукт» и ООО «Рязанский бекон» Сараевского района, ООО Агромолкомбинат «Рязанский», государственные учреждения ветеринарии предлагали студентам места для трудоустройства и прохождения практики.

Молодым людям напомнили о том, что вчерашние выпускники вузов и техникумов, которые трудоустраиваются в АПК, могут рассчитывать на «подъемные» (86600 рублей) и в течение трех лет – на ежемесячные доплаты к заработной плате (4330 рублей). Также молодые специалисты АПК могут всего за 10% от стоимости построить или приобрести жилье в сельской местности. Причем вступить в программу по строительству жилья могут даже студенты последних курсов при условии, что заключат соглашения о трудоустройстве с работодателем.

На ярмарке вакансий студенты смогли пройти собеседование, заполнить резюме, сразу же передать их потенциальным работодателям, а также получили возможность ознакомиться с широким перечнем предоставляемых вакансий для дальнейшего трудоустройства.