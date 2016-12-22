Полицейские в Рязани изъяли у злоумышленника 64 грамма синтетических наркотиков

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию поступила информация, что 24-летний рязанец может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств синтетического происхождения. В ходе проверки стражи правопорядка выяснили, что молодой человек хранит дома наркотики. Во время осмотра в доме подозреваемого полицейские обнаружили в прикроватной тумбочке четыре полиэтиленовых пакетика, в которых хранилось в общей сложности 64 грамма «синтетики».

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ.