В Рязани изъяли более 700 литров контрафактной «незамерзайки»
Как сообщает сайт УМДВ России по области, полицейские выявили, что в одной из торговых точек крупного рязанского рынка незаконно торговали жидкостью с низкой температурой замерзания. При этом проверка показала, что у торговца отсутствуют документы как на саму деятельность по сбыту «незамерзайки», так и на сам товар. Кроме того, продукция была с признаками подделки.
Из незаконного оборота было изъято 730 литров «незамерзайки». Образцы изъятой продукции направлены на исследование. По факту нарушения составлен административный протокол по ст.14.2 КоАП РФ. Нарушителю грозит внушительный штраф.
22 декабря 2016