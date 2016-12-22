В Рязани изъяли более 700 литров контрафактной «незамерзайки»

Как сообщает сайт УМДВ России по области, полицейские выявили, что в одной из торговых точек крупного рязанского рынка незаконно торговали жидкостью с низкой температурой замерзания. При этом проверка показала, что у торговца отсутствуют документы как на саму деятельность по сбыту «незамерзайки», так и на сам товар. Кроме того, продукция была с признаками подделки.

Из незаконного оборота было изъято 730 литров «незамерзайки». Образцы изъятой продукции направлены на исследование. По факту нарушения составлен административный протокол по ст.14.2 КоАП РФ. Нарушителю грозит внушительный штраф.