В Рязани прошли профилактические рейды полиции и Росгвардии

Как сообщает сайт УМВД России по области, полицейские вместе с бойцами регионального отделения Росгвардии в областном центре пресекли нарушения миграционного законодательства и правил торговли спиртным.

В кафе, расположенном в Рязани на улице Сельских Строителей, полицейские выявили нарушения правил розничной торговли алкогольной продукцией. Из незаконного оборота изъято 35 литров спиртного. Участковые уполномоченные полиции выявили факт нарушения миграционного законодательства. 45-летняя рязанка незаконно поставила на учет по своему адресу иностранца.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выявили, что 32-летний сотрудник бара, расположенного на Московском шоссе, продал алкогольную продукцию несовершеннолетнему рязанцу. Составлен протокол по ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ.

Специалисты также обследовали места массового пребывания и проживания иностранных граждан. Иностранцев доставили в подразделение полиции. Здесь их сфотографировали и дактилоскопировали. В отношении 7 из них составили административные протоколы по ст.18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации». Нарушителям грозит серьезный штраф.