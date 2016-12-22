Рязанцев приглашают в новогоднюю столицу – Тамбов

Оргкомитет культурно-просветительского проекта «Новогодняя столица России – 2016/2017» приглашает к участию в праздничных мероприятиях жителей Рязанской области.

Министерством культуры Российской Федерации центром реализации проекта определен г. Тамбов, которому присвоен соответствующий статус. В рамках программы запланировано более 70 мероприятий. До 7 января 2017 года будет работать зимняя резиденция Деда Мороза, пройдет съезд Дедов Морозов из разных регионов страны, а также праздник Снегурочек. На улицах развернутся продовольственные и ремесленные ярмарки, будет представлена большая коллекция ледяных скульптур в парке Усадьбы Асеевых, пройдут новогодние балы и гулянья на семи специально организованных культурных площадках. Одним из составляющих проекта является «Фестиваль снежинок», кульминацией которого станет спортивный праздник на Лыжном стадионе в парке «Дружбы» 24 декабря.

Подробная информация о мероприятиях новогодней столицы России размещена на сайте http://visittmb.ru/.