Совет муниципальных образований Рязанской области стал эффективным инструментом взаимодействия органов власти

В поселке Шилово прошел X съезд Совета муниципальных образований области. В работе съезда приняли участие губернатор Олег Ковалев, руководители региональных министерств, представители правительства области, главы муниципальных образований. На пленарное заседание съезда зарегистрировалось 268 делегатов.

Глава региона отметил хорошую работу органов муниципальных властей на местах, вручил Знаки губернатора «За усердие», почетные грамоты и подарки главам муниципальных образований области.

– Именно вы знаете проблемы своих населенных пунктов, работаете с жителями, отвечаете делами на запросы общества, – обратился к представителям муниципалитетов губернатор.

Участников съезда приветствовал председатель областной Думы Аркадий Фомин. Он отметил, что Совет муниципальных образований стал эффективным инструментом взаимодействия муниципальных и региональных органов власти, активно участвует в выработке правовых основ местного самоуправления, решений по самым значимым для местного самоуправления задачам.

Съезд обсудил отчет председателя Совета о работе в 2016 году, определил приоритетные направления работы на 2017 год.