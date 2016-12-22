Рязанцы услышат любимые песни участниц проекта «Голос» на благотворительном рождественском концерте

Праздник музыки и добра пройдет 8 января. Его организуют благотворительный фонд «Наши дети» и «Рязанский женский клуб». На сцену выйдут московский коллектив «Катя Чистова и 14 струн» и рязанская певица Элла Хрусталева. Обе артистки участвовали в проекте Первого канала «Голос»: Екатерина – в команде Полины Гагариной, Элла Александровна – в команде Григория Лепса.

Артистки представят свои версии популярных песен под аккомпанемент виолончели, гитары и скрипки. Это композиции The Beatles, певиц Adele, Arianna, Zaz и других всемирно известных и любимых музыкантов. Отмечается, что для некоторых зарубежных хитов будет подготовлен авторский русский перевод.

Все средства от продажи билетов будут направлены на помощь рязанским детям с инвалидностью. Концерт пройдет в областном театре драмы в 16.00. Билеты можно приобрести на сайте http://rzn.kassy.ru/event/359/ .

Фото пресс-службы фонда «Наши дети»