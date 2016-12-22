Спортивный курьер

Не так страшна «Дина»…

В матче одиннадцатого тура первенства России по мини-футболу среди клубов конференции «Запад» высшей лиги «Элекс-Фаворит» в Троицке встретился с дублем именитой, одной из сильнейших в мире команд – московской «Дины».

Уже на пятой минуте в наши ворота влетели два мяча, только после этого гости «вошли» в игру – они стали создавать моменты, которые методично превращались в забитые голы. Сначала великолепную комбинацию завершил Алексей Кинякин, затем отличился Руслан Мурашкин. На последней минуте первого тайма соперники сфолили в шестой раз, и тот же Мурашкин реализовал десятиметровый штрафной удар. Кстати, это уже третий «дабл-пенальти», забитый Русланом в нынешнем первенстве, по этому показателю он – лидер конференции «Запад». Гости продолжали атаковать. Антон Чекмарев вновь вывел «фаворитов» вперед – 4:3, спустя две минуты преимущество нашей команды увеличил Денис Голунов. Под занавес поединка цель поразил Алексей Петухов. В итоге – 6:4 в пользу «Элекса-Фаворита».

Этот успех позволил нашей команде закрепиться в «золотой середине». Всего пять очков она уступает занимающей пятое место команде «Алмаз-АЛРОСА». Ближайший матч подопечные Виталия Громова и Владимира Иванова проведут против соседей по турнирной таблице футболистов «ЛГТУ-Липецк» сегодня в Рязани, в спорткомплексе «Арена Атрон». Начало встречи – в 15.00.

ХК «Рязань» не знает преград

Рязанцы набрали отменный турнирный ход, одержав шестую подряд победу в чемпионате ВХЛ. ХК «Рязань» – «БАРС» (Казань) – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). ХК «Рязань»: Белов; Филатов – Дубинин, Денежкин – Петраков – Маслов; Хисамутдинов – Манухов, Старцев – Карпов – Рукин; Седунов – Грицких, Ефимов – Кривченко – Лукин; Турчанинов – Полинин, Лызин – Крикуненко – Чванчиков. Голы: 1:0 – Денежкин (Филатов, 12.23 – бол.); 1:1 – Литвинов (16.23); 2:1 – Чванчиков (28.28 – бол.).

Единственную шайбу «Барс» забросил после очевидной ошибки защитников ХК «Рязань». Счет сравнялся, а открыли его хозяева. При реализации большинства Дмитрий Филатов выдал отличную передачу на Александра Денежкина, который поразил ближний угол ворот. Вторую шайбу «горожане» также забросили в большинстве – с выпадом Евгения Лызина голкипер справился, но на «длинном» добивании первым оказался Андрей Чванчиков – шансов стражу ворот он не оставил. Игру хозяев в заключительной трети довольно емко, одним словом, охарактеризовал главный наставник Алексей Алексеев: «Терпели». Особенно тяжело пришлось, когда рязанцы на полторы минуты остались втроем против пятерых казанцев, но «горожане» выстояли, проявив максимум концентрации.

Очередной успех позволил «горожанам» войти в десятку лучших команд ВХЛ. Желательно закрепиться бы в ней после заключительного домашнего матча 2016 года против обладателя «Братины» – альметьевского «Нефтяника».

Михаил Солдатов

И грипп – против «зубров»

БК «Рязань» в матче чемпионата России по баскетболу среди клубов Суперлиги без загрипповавших Евгения Карпеко и Михаила Карпачева держался, пока хватало сил, до «экватора» встречи, затем преимущество гостей стало внушительным.

БК «Рязань» – «Спартак-Приморье» (Владивосток) – 73:96 (22:21, 18:26, 15:30, 18:19). БК «Рязань»: Русецкий (22), Заряжко (8), Морозов (6), Фомин (19), Юрчик (4) – старт., Бугаенко (6), Корабейников (2), Клюндиков (6), Мамонов.

Спектр проблем, с которыми столкнулся клуб, настолько велик, что диву даешься. Одна из главных – кадровая – нашла отражение в охватившей центр России эпидемии гриппа. Следствием стал пропуск матча из-за болезни Михаилом Карпачевым и Евгением Карпеко. Тренерский штаб рисковал по­просту не набрать необходимого для заявки на игру количества баскетболистов, поскольку накануне Виктор Заряжко известил руководство о желании покинуть БК «Рязань». Правда, на этот матч Заряжко вышел.

В первой четверти хозяева показали высокий процент попадания средних бросков, а штраф и вовсе били без промаха, да и в целом игра БК «Рязань» смотрелась. Увы, если во втором периоде начавшие уставать и сбивавшиеся на индивидуальную игру рязанцы еще сопротивлялись, то в третьем «Спартак-Приморье» стал стремительно уходить вперед и к заключительному перерыву создал внушительный отрыв – 55:77.

В начале заключительной четверти пятые фолы получили Валентин Юрчик и Максим Морозов – они были вынуждены покинуть площадку. Впрочем, до этого момента уже стало ясно, кто явный лидер...

Очередной, заключительный как в первом круге, так и в 2016 году, матч БК «Рязань» проведет сегодня – «зубры» будут принимать чемпиона Суперлиги «Сахалин» из Южно-Сахалинска. Начало – в 19.00.

Совсем не мирная ничья

Лидеры рязанской Ночной хоккейной лиги заключили мир. «Автоимпорт» (Рязань) – «Восход СУ-2» (Касимов) – 3:3 (0:0, 2:1, 1:2). Шайбы: 23:54 – Султанаев (0:1, мен). 34:25 – Смирнов (1:1). 39:51 – Смирнов (2:1). 43:30 – Дойниченко (мен, 3:1).49:29 – Шумкин (3:2). 54:05 – Шумкин (бол, 3:3).

Предматчевый расклад был таков: обе команды шли без поражений, касимовцев устраивала ничья, «Автоимпорту», потерявшему очки в матче с «Империей», нужна была только победа. Накануне получил травму основной защитник касимовцев Станислав Романенко, он наблюдал за игрой с трибуны. У автомобилистов после полученной травмы на площадку вышел Алексей Мелихов – он играл против Эдуарда Султанаева и не позволил бомбардиру проявить свои лучшие качества. И все же остановить его было невозможно. В меньшинстве Эдуард Султанаев пошел на четверых соперников, не стал бросать по воротам из хорошей позиции – обманув обороняющихся, отправил шайбу под планку с неудобной руки. И тут на ударную позицию выходит Олег Смирнов. Ложится под шайбу защитник, но капитан «автомобилистов» мощно бросает в дальний верхний угол ворот. Вскоре он же остается один на один с голкипером, обводит вратаря. Задев кипера, шайба влетает в сетку. Андрей Дойниченко доводит счет до 3:1. Касимовцам удается свести матч к ничьей – дважды отличился Юрий Шумкин. Лучшими игроками матча признаны Олег Смирнов и Эдуард Султанаев.