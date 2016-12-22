От поколения – поколению

Школьники из движения «Юнармия» собрали сведения о своих земляках – участниках Великой Отечественной войны

–Мы все записались в «Юнармию», как только нам сообщили, что начинается набор, – рассказывает Виктория Детешко.

– Но взяли не всех, кто хотел. Нужны хорошие оценки в школе и физподготовка, – добавляют Надежда Галкина и Сания Арсланова.

Эти девочки – ученицы школы №21, которая находится в Дягилеве. Они занимаются в разных классах, но это не мешает им общаться после уроков на встречах «Юнармии». Вместе с мальчиками-одноклассниками они изучают ОБЖ, оружие, историю родного края. Для преподавания в школу приходят офицеры из ближайшей части. Сейчас в школе более 20 юнармейцев. Всероссийское военно-патриотическое движение детей и молодежи в области набирает обороты. В этот день рязанские «юнармейцы» собрались на научно-практическую конференцию. Перед ее началом они возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза, генералу армии В.Ф. Маргелову. Руководитель регионального отделения движения «Юнармия», генерал-майор запаса Михаил Невдах, начальник музея истории Воздушно-десантных войск, полковник запаса Степан Таненя, приветствуя детей, пожелали им достойно продолжать обучение, чтить память своих предков.

Тема научно-практической конференции – «Битва за Москву – пролог Великой Победы». В зале музея истории Воздушно-десантных войск встретились школьники и их педагоги из Рязани, Михайлова, Ряжска, Скопина, Захаровского и Рыбновского районов. Ребята ведут научно-исследовательскую деятельность, изучают роль своих предков в Великой Отечественной войне. Доклады, которые они приготовили для конференции, были посвящены их героям-землякам.

Заместитель председателя правительства области Елена Буняшина напомнила юнармейцам, что их ровесникам пришлось в годы Великой Отечественной войны сражаться и побеждать в самых суровых условиях. «Но дух русского солдата всегда был силен. Мы любим свою землю, и это помогло нам выстоять», – отметила она и призвала ребят бороться против неправды о великой войне, которую подчас распространяют, рассказывать всем о подвигах своих предков.

С трибуны конференции дети рассказывали, как воевали и побеждали их земляки во время Великой Отечественной войны. Особое внимание было уделено роли Скопина и Михайлова в контрнаступлении советских войск под Москвой. Говорили ребята и о работе юношеских поисковых отрядов. Подарком для юных патриотов стала экскурсия по музею – ее провели после конференции.