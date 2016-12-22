Рязань сражалась за Победу

Об участии земляков в контрнаступлении советских войск под Москвой говорили на научно-практической конференции в Доме общественных организаций

Организатором конференции выступило правительство Рязанской области (министерство по делам территориальных образований и общественных объединений) совместно с институтом развития образования.

Для участия были приглашены общественные организации Рязани, ученые РГУ им. С.А. Есенина, краеведы, представители районов области, оккупированных фашистами осенью и зимой 1941 года.

Общение началось в кулуарах еще до начала конференции. Рязанский краевед и автор многих благотворительных социальных проектов Арсен Бабурин рассказал об инициативе общественников по увековечению памятных мест в Рязани и ее окрестностях. В канун 75-летия Московской битвы на правом берегу реки Павловки были установлены противотанковые ежи, изготовленные рабочими Рыбновского депо по инициативе регионального общественного фонда содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству». Такие же, только размером поменьше, в этом же самом месте осенью 1941 года обозначали линию обороны, преграждая путь фашистам на столицу. Есть еще несколько десятков мест в Рязани, которые общественники хотят сделать мемориальными.

С докладом о значении победоносного контрнаступления Красной А­рмии под Москвой зимой 1941 года и роли рязанцев в Московской битве на конференции выступил доцент кафедры всеобщей истории РГУ Михаил Жолудов.

Заведующий отделом истории музея-заповедника «Рязанский кремль» Михаил Урманов поведал о том, как осенью 1941 года музейные экспонаты из кремля было решено вывезти, а помещения музея отдать под госпиталь.

– Если бы не гражданская позиция тогдашнего директора Сергея Кучевина, музея могло бы вовсе не быть, – говорит Михаил Урманов. – Сергей Степанович написал письма лично Сталину и наркому просвещения Потемкину о том, что закрытие повлечет уничтожение ценнейшей коллекции с ущербом в десятки миллионов рублей. Для изучения ситуации в Рязань из столицы приехала комиссия, назначенная Сталиным, и музей удалось спасти. В то время в нем насчитывалось 100 тысяч ценнейших экспонатов.

Надо сказать, что Рязань осенью и зимой 1941 года сильно бомбили. Бомбы падали на жилые дома, магазины, рынки. По свидетельству историков, одна бомба разорвалась на территории Центрального рынка, и погибло несколько человек, другая попала в детский сад на улице Кудрявцева. А вот на территорию Рязанского кремля бомбы не падали. Немецкие самолеты не могли пройти через плотный огонь зенитной батареи, стоявшей прямо на Кремлевском валу.

Начальник управления культуры Скопина Марина Ретюнская рассказала на конференции о новых формах работы с молодежью по патриотическому воспитанию. Скопинцы поддерживают связи с родными маршала Сергея Семеновича Бирюзова, героя двух народов Федора Полетаева, композитора Анатолия Новикова. В краеведческом музее молодежи предлагаются интерактивные образовательные программы.

Руководитель регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», генерал-майор Михаил Невдах высказался о том, что участников войны остается все меньше и основной аудиторией на подобных конференциях должно быть подрастающее поколение, которое пока еще может узнать правду о войне из первых уст.