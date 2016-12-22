Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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17.12.2016
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№236 (5277) |
Третья полоса
АПК
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Вести АПК

В домах – природный газ

В 2016 году намеченные планы по развитию инфраструктуры села в регионе в соответствии с федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» и государственной программой Рязанской области «Развитие агропромышленного комплекса на 2014 – 2020 годы» выполнены в полном объеме

На мероприятия по развитию сетей газоснабжения было направлено 27,03 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 14,59 млн. рублей, из бюджета Рязанской области – 12,13 млн. рублей. Расходы местных бюджетов составили 0,31 млн. рублей. Наибольший объем работ выполнен в Захаровском, Касимовском, Кораблинском, Рыбновском, Скопинском, Спасском районах.

Рентабельное животноводство

По итогам 2016 года от реализации продукции животноводства ожидается получить прибыль в объеме 1617,6 млн. руб. Ожидаемая рентабельность – 12,4%

Наиболее рентабельный вид деятельности – производство яиц, рентабельность от реализации которых составит 30,3%, прибыль – 776,2 млн. руб.

Ожидается, что сельхозтоваропроизводители, занимающиеся производством молока, получат прибыль в 1,3 млрд. руб. Рентабельность молока при этом составит 25,3%. По итогам года прогнозируется рост производства молока, что является следствием новых инвестиционных проектов в отрасли и модернизации существующих молочных ферм.

В птицеводстве рентабельность от реализации птицы составит 18,2% с объемом прибыли в 32,9 млн. руб. Ожидается получение прибыли от реализации свинины в размере 112,8 млн. руб. с рентабельностью 4,1%.

Новая техника

Один из механизмов обновления парка сельскохозяйственной техники рязанских аграриев – это приобретение техники через АО «Росагролизинг»

Между сельхозтоваропроизводителями области и АО «Росагролизинг» заключено и действует 400 договоров лизинга на поставку техники, технологического оборудования и племенных животных на общую сумму 4,17 миллиарда рублей, из них 2,18 миллиарда рублей направлено аграриями области на погашение лизинговых платежей. В 2016 году Росагролизингом сельхозпредприятиям Рязанской области было передано в лизинг 94 единицы сельскохозяйственной техники, в том числе 17 тракторов, 10 зерноуборочных комбайнов, 23 единицы автомобильной техники, 44 единицы прицепной сельскохозяйственной техники и оборудования. Общая стоимость техники и оборудования, приобретенного рязанскими аграриями в лизинг с начала года, составляет 662 миллиона рублей (рост по сравнению с 2015 годом в 5,1 раза).

Готовь семена зимой

В районах области активно ведется подготовка семенного материала к посевной 2017 года

В плановом режиме ведется подработка семян и доведение их до посевных кондиций. Под урожай 2017 года в хозяйствах области засыпано 64,4 тыс. тонн яровых зерновых культур, 67,4% которых соответствует посевным кондициям (показатели – на уровне прошлого года). Для проведения сортообновления аграрии также планируют приобрести около 5 тыс. тонн семян, в том числе 2,5 тыс. тонн – высоких репродукций.

Подготовлено по материалам сайта ryazagro.ru

Статья опубликована в номере 236 (5277) от 17 декабря 2016 года
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22 декабря 2016
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